La posible alineación titular del Manchester City para enfrentar al Ipswich

Después de una semana de Champions League, vuelve la Premier League. Para el Manchester City, lo mejor será dejar atrás la sufrida derrota por 4-2 ante el PSG, en un partido que se complicó desde temprano para los dirigidos por Enzo Maresca. En la liga inglesa, en cambio, los Citizens viven una realidad completamente diferente. Están invictos, lideran la tabla con puntaje perfecto y esperan extender su racha este sábado, cuando reciban al Ipswich Town en el Etihad Stadium por la séptima jornada.

La posible alineación del Manchester City vs Ipswich

Elliot Anderson, Manchester City | Shaun Botterill/GettyImages

POR: Gianluigi Donnarumma - Figura el domingo y villano el miércoles, cuando recibió cuatro goles de los Parisinos. Tiene que sacarle más jugo a sus virtudes que están en los reflejos y las intervenciones a corta distancia y, al mismo tiempo, tiene que cuidar sus salidas y evitar que el Ipswich encuentre oportunidades a partir de sus errores.

LD: Matheus Nunes - El City mejoró mucho con su ingreso el miércoles, aunque cometió el penal del final. Su formación como mediocampista le da la chance de crear soluciones que un lateral tradicional no siempre encuentra y al DT parece gustarle.

DFC: Rúben Dias - Es el defensor que establece hasta dónde puede adelantarse la zaga y cuándo conviene esperar. No es habitual verlo salir de un partido en el descanso, tal como ocurrió el miércoles, pero va a llegar un poco más descansado para el partido por la Premier.

DFC: Marc Guéhi - La sociedad con Dias, depende el partido, funciona a la perfección o los separa por completo. Contra el Liverpool fue una cosa y contra el PSG otra muy distinta, para mal. En cuanto a su fútbol, el inglés prefiere interceptar antes que perseguir e iniciar ataques con pases largos para sus compañeros.

LI: Josko Gvardiol - El planteo táctico de Maresca le da la posibillidad de convertirse en un jugador muy ofensivo. Contra el PSG tuvo dos oportunidades de cabeza y fue de los mejores en el ataque citizen. Eso si, tiene que saber cuándo adelantarse y cuándo quedarse a defender.

MC: Enzo Fernández - Una de sus virtudes es que aparece en posiciones de ataque cuando todos esperan que se quede atrás en la distribución de la pelota. Por eso, aprovechar esas llegadas desde el mediocampo, podrían ser útiles contra un rival que puede llegar a ubicarse de manera muy defensiva.

MC: Elliot Anderson - Es uno de los líderes en pases completados y duelos ganados. Es más influyente cuando está cerca de sus compañeros y colabora con los pases y distribución del juego. En la dupla con Enzo cumple la función de cuidar las espaldas de los futbolistas que se adelantan.

ED: Antoine Semenyo - Contra el Sunderland tuvo su despegue, como el que se había visto durante la pretemporada y recuperó seguridad en sí mismo. Le gusta ir de frente al defensor rival y llevar la jugada hasta el área, pero todavía tiene que mejorar sus decisiones cuando define.

MCO: Rayan Cherki - Está en una racha de partidos discretos, sin brillar, pero que al DT parecen servirles para continuar confiando en su titularidad. El respaldo está en las estadísticas porque lleva cuatro goles y dos asistencias en lo que va de la temporada.

EI: Phil Foden - Podría volver al once este sábado. A diferencia de Semenyo, tiene un juego de asociación con sus compañeros y pases para llegar al área rival. No tiene el protagonismo al que Pep Guardiola lo acostumbró otros años, pero está dispuesto a recuperarlo.

DC: Erling Haaland - Viene de un doblete ante al PSG, donde fue incansable cada vez que tenía la pelota en los pies. Además, lidera la tabla de goleadores de la Premier con seis tantos. Por lo general, está rodeado siempre de defensores rivales que intentan impedir que haga su trabajo, pero el noruego siempre encuentra la manera de salirse con la suya.

Así se vería la formación del Manchester City (4-2-3-1)

Portero: Gianluigi Donnarumma

Defensas: Matheus Nunes, Rúben Dias, Marc Guéhi, Josko Gvardiol

Mediocampistas: Enzo Fernández, Elliot Anderson

Mediapuntas: Antoine Semenyo, Rayan Cherki, Phil Foden

Delantero: Erling Haaland

Así se vería la formación del Ipswich (4-2-3-1)

Sasa Lukic, Ipswich Town | Justin Setterfield/GettyImages

Portero: Christian Walton

Defensas: Leif Davis, Dara O'Shea, Issa Diop, Abdoul Ouattara

Mediocampistas: Florentino, Sasa Lukic

Mediapuntas: Jaden Philogene, Julio Enciso, Daizen Maeda

Delantero: Emersonn

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