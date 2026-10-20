La posible alineación titular del Real Madrid para enfrentar al Leipzig

El Real Madrid quiere seguir con la racha de victorias y, sobre todo, llegar al Clásico contra el Barcelona del domingo con un invicto de cuatro partidos en el bolsillo. ¿El posible obstáculo? La Champions League. Este miércoles, el Merengue viajará a Alemania para enfrentar al Leipzig por la tercera jornada de la competencia europea. Los dirigidos por José Mourinho golearon 4-1 al Sevilla el fin de semana y buscarán repetir el resultado en su visita a los Toros Rojos.

La posible alineación del Real Madrid vs Leipzig

Kylian Mbappe, Real Madrid | Soccrates Images/GettyImages

POR: Thibaut Courtois - Completó 41 pases... y superó a cualquiera de los mediocampistas titulares del Merengue. Sabe iniciar jugadas y que, cuando la defensa queda expuesta, resuelve esas situaciones que podrían terminar en gol.

LD: Federico Valverde - Rinde mejor por el lateral derecho que en la mitad de la cancha, donde le costaba participar en la elaboración. Ahora puede aprovechar los espacios para sorprender llegando desde atrás y ser una alternativa ofensiva.

DFC: Ibrahima Konaté - Conformó una buena sociedad con Dean Huijsen ante el Sevilla. Tiene la potencia necesaria para adelantarse a los delanteros rivales que buscan recibir de espaldas y disputar pelotas divididas.

DFC: Dean Huijsen - Todavía tiene mucho que aprender en cuanto a elegir cuándo arriesgar. Su especialidad son los envíos largos que romén líneas e inician los ataques.

LI: Marc Cucurella - Conectó bien con Yan Diomandé en el ataque y eso, al equipo, le suma porque invita a que el marfileño colabore en defensa y, a la vez, le permita a Cucurella adelantar su posición con más frecuencia. De a poco, Cucu está mostrando la versión que se ve en la selección española.

MC: Aurélien Tchouaméni - Lo que mejor le sale, entre otras jugadas, es recuperar pelotas y proteger a los defensores. Aporta al ataque cuando encuentra espacios para entregar pases profundos, pero intenta no arriesgar de más para no poner en peligro al equipo.

MC: Arda Güler - Está en un momento espectacular, en parte motivado porque no era tenido en cuenta por el DT. La historia es otra hoy por hoy y sus tres córners impulsaron la remontada contra la Roma y en Sevilla abrió el marcador. Jugar desde una posición más retrasada le permite intervenir desde el inicio de las jugadas.

ED: Yan Diomandé - Se enfrentará al club del que llegó al Madrid y que conoce muy bien. Participó en los cuatro goles del 4-1 y marcó uno propio. Puede jugar por los dos extremos y su compromiso defensivo le da un respaldo gigantesco para ser titular este miércoles.

MCO: Jude Bellingham - Se entiende bien con Kylian Mbappé y, por eso, el ataque funciona. Lleva tres goles y tres asistencias en liga. Juega mejor cuando encuentra libertad para acercarse al área y explotar su facilidad para aparecer sin marca.

EI: Vinícius Jr. - La Champions es su única chance de mantener el ritmo mientras cumple los cuatro partidos de sanción en LaLiga. No está en una buena temporada y quedó relegado por los refuerzos. El delantero necesita reencontrarse con su mejor versión si quiere seguir siendo protagonista.

DC: Kylian Mbappé - Su mayor virtud está en lo que hace en el último segundo de cada jugada. Ahi de repente cambia la dirección de la pelota cuando el defensor ya hizo su movimiento o encontrar un remate otro no encontraría el espacio. Por eso, lleva 11 goles en la temporada en todas las competiciones.

Así se vería la formación del Real Madrid (4-2-3-1)

Portero: Thibaut Courtois

Defensas: Federico Valverde, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella

Mediocampistas: Aurélien Tchouaméni, Arda Güler

Mediapuntas: Yan Diomandé, Jude Bellingham, Vinícius Jr.

Delantero: Kylian Mbappé

Así se vería la formación del Leipzig (4-2-3-1)

Romulo, Leipzig | Sona Maleterova/GettyImages

Portero: Maarten Vandevoordt

Defensas: Ridle Baku, Willi Orbán, Castello Lukeba, David Raum

Mediocampistas: Neil El Aynaoui, Nicolas Seiwald

Mediapuntas: Brajan Gruda, Christopher Nkunku, Antonio Nusa

Delantero: Romulo

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