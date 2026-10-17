La posible alineación titular del Real Madrid para enfrentar al Sevilla

El Real Madrid necesita aprovechar cada partido de LaLiga para seguir sumando puntos y acercarse a los primeros puestos. Los dirigidos por José Mourinho acumulan seis victorias y dos derrotas en lo que va del campeonato, resultados que los ubican en la cuarta posición con 18 unidades, una menos que el Atlético de Madrid y el Real Betis y seis por debajo del Barcelona, líder con puntaje perfecto. Por eso, el encuentro de este domingo contra el Sevilla en el Santiago Bernabéu será una buena oportunidad para recortar distancias y mejorar su ubicación en la tabla.

La posible alineación del Real Madrid vs Sevilla

Federico Valverde, Real Madrid | Danilo Di Giovanni/GettyImages

POR: Thibaut Courtois - Interviene en la salida desde el fondo y tiene criterio para distribuir la pelota cuando el rival está presionando. Responde hasta cuando los remates llegan desde distancias muy cortas.

LD: Denzel Dumfries - Es mejor cuando tiene espacio para correr, sobre todo hacia el ataque. Tiene la potencia suficiente para sumarse a los mediocampistas y delanteros para llegar hasta el área rival.

DFC: Ibrahima Konaté - No deja que el delantero tenga tiempo de decidir qué hacer con la pelota. Aprovecha su fuerza para ir al uno contra uno en el momento que ve a un rival acercarse.

DFC: Dean Huijsen - Recupera su lugar en el once titular después de cumplir la sanción por la expulsión en el derbi contra el Atlético de Madrid. Es un defensor que se anima a jugar por adentro y buscar a sus compañeros entre líneas. Además, es una solución eficaz para mejorar una salida que viene dando demasiados problemas.

LI: Marc Cucurella - Nunca da una jugada por perdida. Le falta trasladar esa agresividad defensiva a sus actuaciones completas, sobre todo en los retrocesos desde posiciones de ataque.

MC: Federico Valverde - Rota posiciones. Si bien arranca como mediocampista, a veces cubre el puesto de lateral derecho cuando Dumfries se adelanta. Su asociación con Aurélien Tchouaméni todavía no termina de funcionar asi que el DT puede insistir con esa dupla para hacerla responder.

MC: Aurélien Tchouaméni - Busca interceptar pases y cerrar el caminos de los delanteros, aunque puede sufrir cuando tiene que cubrir distancias grandes sin ayuda. Tiene que trabajar en ser más preciso en su juego.

MC: Jude Bellingham - Entiende muy bien cuándo dejar su puesto para meterse en el área rival y colaborarle a los delanteros. Lleva tres goles y dos asistencias en LaLiga y es uno de los pocos mediocampistas que son influyentes en las dos áreas.

MC: Arda Güler - Su ingreso contra la Roma cambió por completo la circulación de la pelota para el Madrid y sus tres córners terminaron en los goles de la remontada. Es muy preciso en sus envíos, asi que los rivales tienen que evitar darle tiempo de tomar decisiones.

DC: Yan Diomande - La sanción de Vinícius Jr. le da la chance de afianzarse en el once. Ya estrenó su cuenta goleadora ante el Villarreal y demostró que puede rendir por cualquiera de los dos costados. Llegó para quedarse.

DC: Kylian Mbappé - Es uno de los futbolistas que define los partidos. No interviene tanto durante las jugadas, pero sus compañeros saben que si le dan la pelota, algo positivo puede pasar. Es el goleador del equipo, con siete tantos en lo que va de la temporada española.

Así se vería la formación del Real Madrid (4-4-2)

Portero: Thibaut Courtois

Defensores: Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella

Mediocampistas: Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Arda Güler

Delanteros: Yan Diomande, Kylian Mbappé

Así se vería la formación del Sevilla (4-2-3-1)

Chidera Ejuke, Sevilla | NurPhoto/GettyImages

Portero: Odysseas Vlachodimos

Defensores: Juan Iglesias, Pablo Ramón, Kike Salas, Gabriel Suazo

Mediocampistas: Lucien Agoumé, Youssouf Fofana, Giorgi Kochorashvili

Delanteros: Félix Correia, Robbie Ure, Chidera Ejuke