La posición en la que ha quedado Lamine Yamal en cada edición del Balón de Oro durante su carrera

El joven maravilla del FC Barcelona sin dudas ha sido la gran irrupción joven de los últimos años, con rendimientos muy por encima de la media para un jugador de su edad. El Balón de Oro todavía no se le ha dado, pero está cada vez más cerca de conseguirlo.

A sus 19 años ya es bicampeón de LaLiga, campeón de Copa del Rey y, como si fuera poco, ganador del Mundial 2026. Acumula tres Trofeos Kopa al mejor jugador juvenil del mundo, aunque su próximo objetivo es sin dudas el máximo galardón.

El dato más importante a la hora de analizar su aparición en los principales escenarios es el de la posición final en los tres Balones de Oro a los que fue nominado: nunca bajó del octavo puesto, lugar que alcanzó teniendo solamente 16 años.

La posición de Lamine Yamal en las votaciones por el Balón de Oro

Edición Posición Puntos 2024 8° 383 2025 2° 1059 2026 3° Dato aún no difundido

En lo que va de la campaña 2026/27, el joven maravilla del Barca está teniendo números fenomenales: lleva jugados todos los partidos del equipo de Flick (13), con diez goles y misma cantidad de asistencias en todas las competencias. La conclusión es que juega y hace jugar, posicionándose como un jugador cada vez más completo. Si sigue así, sin dudas será candidato a ganar el Balón de Oro 2027.

Paris Saint-Germain v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3 | NurPhoto/GettyImages

En sus redes sociales, tras conocerse la premiación de Harry Kane, posteó un sentido mensaje para sus seguidores: "Llegará, las cosas buenas necesitan tiempo, confío en el camino que estoy construyendo. Sin prisa, con ilusión y con la tranquilidad de que algún día llegará mi momento. Enhorabuena a los ganadores, mi enfoque vuelve a estar en lo importante, hacer que el FC Barcelona vuelva a ganar".

Al recibir el Premio Kopa, dijo: "Es el tercer año que he ganado este premio y es un honor. Estoy muy agradecido a mi club y a la selección y tengo que seguir trabajando para ganar más premios como este. Me hubiera gustado que aquí estuviera Cubarsí. Se lo merece también. Ojalá se lo hubiera llevado él".

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