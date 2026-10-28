La posición en la que ha quedado Lamine Yamal en cada edición del Balón de Oro durante su carrera
El joven maravilla del FC Barcelona sin dudas ha sido la gran irrupción joven de los últimos años, con rendimientos muy por encima de la media para un jugador de su edad. El Balón de Oro todavía no se le ha dado, pero está cada vez más cerca de conseguirlo.
A sus 19 años ya es bicampeón de LaLiga, campeón de Copa del Rey y, como si fuera poco, ganador del Mundial 2026. Acumula tres Trofeos Kopa al mejor jugador juvenil del mundo, aunque su próximo objetivo es sin dudas el máximo galardón.
El dato más importante a la hora de analizar su aparición en los principales escenarios es el de la posición final en los tres Balones de Oro a los que fue nominado: nunca bajó del octavo puesto, lugar que alcanzó teniendo solamente 16 años.
La posición de Lamine Yamal en las votaciones por el Balón de Oro
Edición
Posición
Puntos
2024
8°
383
2025
2°
1059
2026
3°
Dato aún no difundido
En lo que va de la campaña 2026/27, el joven maravilla del Barca está teniendo números fenomenales: lleva jugados todos los partidos del equipo de Flick (13), con diez goles y misma cantidad de asistencias en todas las competencias. La conclusión es que juega y hace jugar, posicionándose como un jugador cada vez más completo. Si sigue así, sin dudas será candidato a ganar el Balón de Oro 2027.
En sus redes sociales, tras conocerse la premiación de Harry Kane, posteó un sentido mensaje para sus seguidores: "Llegará, las cosas buenas necesitan tiempo, confío en el camino que estoy construyendo. Sin prisa, con ilusión y con la tranquilidad de que algún día llegará mi momento. Enhorabuena a los ganadores, mi enfoque vuelve a estar en lo importante, hacer que el FC Barcelona vuelva a ganar".
Al recibir el Premio Kopa, dijo: "Es el tercer año que he ganado este premio y es un honor. Estoy muy agradecido a mi club y a la selección y tengo que seguir trabajando para ganar más premios como este. Me hubiera gustado que aquí estuviera Cubarsí. Se lo merece también. Ojalá se lo hubiera llevado él".
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Bruno Pernigotti es redactor en Sports Illustrated Fútbol. Es periodista deportivo graduado en la camada del 2018 de Tea y Deportea. Vive en Buenos Aires desde su nacimiento en enero de 1998 y disfruta de la pasión del fútbol argentino desde que tiene uso de razón. Su pasión por el periodismo, la búsqueda de estadísticas y datos curiosos se remonta a tiempos inmemoriales, hoy volcado al servicio de SI. San Lorenzo de Almagro lo moviliza sentimentalmente, pero las principales ligas europeas lo atraen especialmente por lo futbolístico y su estructura.