La posición en la que ha quedado Mbappé en el Balón de Oro en los 10 últimos años

Kylian Mbappé volvió a quedarse a las puertas de conquistar el Balón de Oro. El delantero del Real Madrid terminó segundo en la edición de 2026, por detrás de Harry Kane, y alcanzó así su mejor resultado en la votación.

Pese a una temporada extraordinaria frente al arco rival, el francés no consiguió convencer a los periodistas encargados de elegir al ganador y la derrota supone un nuevo capítulo en una historia que comenzó hace casi una década.

Desde su irrupción entre los mejores futbolistas del mundo, el francés se mantuvo como uno de los nombres habituales en las votaciones, aunque el reconocimiento individual más prestigioso del fútbol todavía se le resiste.

‼️⚠️ Kylian Mbappé estuvo MUCHO TIEMPO SIENDO EL 1º EN EL BALÓN DE ORO, según cuenta France Football.



Harry Kane LE TERMINÓ GANANDO EN LOS ÚLTIMOS DÍAS por ¡¡41 PUNTOS!! 😳 pic.twitter.com/4dzjNsIv70 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 27, 2026

La evolución de Mbappé en las votaciones

Su primera aparición entre los diez mejores llegó en 2017, cuando terminó séptimo después de destacarse con el AS Mónaco. Un año más tarde, tras conquistar el Mundial de Rusia con Francia, escaló hasta la cuarta posición, su mejor resultado hasta entonces. En 2019 volvió a retroceder y finalizó sexto.

En 2021 ocupó el noveno puesto, mientras que en 2022 volvió a situarse sexto. Su progresión continuó en 2023, cuando alcanzó el tercer lugar, aunque en 2024 y 2025 regresó a la sexta y séptima posición, respectivamente.

La edición de 2026 marcó un nuevo avance. Mbappé terminó segundo y quedó a un paso de levantar el trofeo por primera vez, un resultado que refleja su consolidación entre los principales candidatos, pero también prolonga su espera.

La posición de Mbappé en los últimos 10 Balones de Oro

Año Posición 2017 7.° 2018 4.° 2019 6.° 2020 No se entregó 2021 9.° 2022 6.° 2023 3.° 2024 6.° 2025 7.° 2026 2.°

Los goles no fueron suficientes

Los números del francés respaldaron su candidatura: cerró la temporada con 58 goles y 13 asistencias en 60 partidos, cifras que lo mantuvieron en el centro de la discusión por el galardón. Además, se destacó entre los máximos anotadores de las principales competencias.

Antes de la ceremonia, el propio futbolista había defendido sus posibilidades. "No ha habido un jugador mejor que yo", aseguró al referirse a su rendimiento individual y a sus opciones de ganar el premio.

Fc Barcelona V Real Madrid Cf - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Sin embargo, sus estadísticas no se tradujeron en títulos colectivos con el Real Madrid ni con la selección francesa. Ese contraste resultó determinante en una elección en la que los logros individuales conviven con los éxitos de los equipos.

A sus 27 años, el el delantero todavía tiene margen para cambiar esa historia. La incógnita será si consigue transformar su extraordinaria producción goleadora en una temporada que también le permita sumar títulos y dar el último paso hacia el reconocimiento que aún le falta.

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