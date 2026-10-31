La queja de Mourinho por los puestos de Mbappé y Bellingham en el Balón de Oro

¿Jude Bellingham tendría que haber estado dentro del top 10 del Balón de Oro 2026? Para José Mourinho, no caben dudas. El DT del Real Madrid no pudo ocultar su sorpresa por el 11° puesto del mediocampista en la votación del premio, que terminó en manos de Harry Kane y Kylian Mbappé como escolta a una diferencia de apenas 28 puntos.

Durante la conferencia de prensa previa al partido contra el Racing de Santander por LaLiga, el técnico merengue fue consultado por los resultados de la ceremonia y dedicó unas palabras a los tres futbolistas. Su mayor desconcierto estuvo al hablar de Bellingham, quien quedó fuera de los diez primeros con 107 puntos.

"De la votación del Balón de Oro, la cosa que me ha dejado todavía un poco con la boca abierta de sorpresa es Jude Bellingham, decimoprimero. No comments. Terminamos aquí", dijo, sin profundizar en los motivos de su desacuerdo.

🚨 José Mourinho: “Mbappé is Mbappé, he is unique. We have the Ballon D’Or every year…



…but the BEST player in the history of the World Cup is just ONE”. pic.twitter.com/74RoHGXkUR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 31, 2026

Mourinho: "Mbappé es único"

Mou reconoció su frustración por el segundo puesto de Mbappé, pero felicitó a Kane, a quien dirigió durante su etapa en el Tottenham. El delantero del Bayern Múnich recibió el reconocimiento individual después de imponerse al del Madrid en una de las votaciones con menor diferencia de puntos entre los dos primeros.

"He tenido el privilegio de trabajar con Harry. Es un gran jugador, es un gran profesional, es una gran persona. Dentro de la frustración de que mi jugador no ha ganado, también tengo que ser honesto y decir que estoy muy feliz por Harry", afirmó el DT merengue.

Al mismo tiempo, reivindicó los méritos de Mbappé y destacó su condición de máximo goleador de los Mundiales. "Kylian es Kylian. Kylian es único", aseguró. Para Mourinho, el segundo puesto no modifica su valoración de su dirigido, al que también elogió por la manera en que aceptó la derrota ante Kane. "Yo únicamente he visto y sentido clase, respeto", cerró.