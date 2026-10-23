La razón que frenó el fichaje de Vinícius Jr. por el Arsenal

Hasta el cierre del último mercado de pases, el Arsenal buscó la manera de dar un golpe con la incorporación de Vinícius Júnior, una de las principales figuras del Real Madrid. Sin embargo, pese al interés del conjunto londinense y a la magnitud de su propuesta, la operación no prosperó.

Michael Yormack, representante del delantero y presidente de Roc Nation Sports, explicó los motivos que inclinaron la balanza a favor del equipo español.

El Arsenal hizo un intento importante

La posibilidad de llevar a Vinícius a la Premier League fue más que un simple rumor. Según reconoció Yormack en declaraciones difundidas por Sportsboom, el club inglés mostró un interés firme y presentó una propuesta que obligó al entorno del brasileño a analizar seriamente la posibilidad de cambiar de equipo.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Vinicius Jr SERIOUSLY CONSIDERED joining Arsenal this summer! 😳🇧🇷



Arsenal were VERY AGGRESSIVE in their pursuit of the Brazilian, according to his agent Michael Yormark.



🗣️ "Did he ever seriously consider Arsenal? I mean of course."



🗣️ "When a team like Arsenal… pic.twitter.com/5c0BQHLPKv — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 21, 2026

"El Arsenal estuvo muy metido en la puja. Fueron muy agresivos", explicó el representante, al describir las gestiones de la directiva para intentar convencer al futbolista.

La apuesta de los Gunners respondía a su intención de incorporar una estrella capaz de marcar diferencias en el plano internacional. La velocidad, el desequilibrio y la experiencia de Vinícius en las grandes competencias lo convertían en un objetivo de primer nivel para reforzar el ataque.

La decisión que cambió el rumbo de la operación

Aunque el interés fue concreto, escuchar una propuesta no significaba que el brasileño estuviera decidido a abandonar el Santiago Bernabéu. Yormack reconoció que el jugador valoró la posibilidad de llegar a Londres, pero dejó en claro que su vínculo con el Real Madrid tuvo un peso determinante.

"Cuando un club como el Arsenal te despliega la alfombra roja y te hace sentir verdaderamente deseado, por supuesto que tienes que escuchar", señaló el agente. Sus palabras reflejaron que la oferta fue considerada, aunque eso no se tradujo en un acuerdo para concretar el traspaso.

El factor decisivo, por lo tanto, no estuvo únicamente relacionado con las condiciones deportivas o económicas. Para Vinícius, continuar en Madrid representa la posibilidad de seguir construyendo una trayectoria en uno de los clubes más importantes del mundo.

RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Judit Cartiel/GettyImages

Vinícius quiere hacer historia en el Real Madrid

Yormack fue contundente al explicar los sentimientos del brasileño hacia la institución española: "el corazón de Vini pertenece al Madrid; allí es donde siempre ha querido estar, donde está ahora y donde espera pasar el resto de su carrera", afirmó.

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