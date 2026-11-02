La resurrección deportiva de Henry Martín es una de las grandes noticias del fútbol mexicano durante el segundo semestre de 2026. El delantero del América ha recuperado su capacidad goleadora y atraviesa un momento destacado, hasta convertirse en el futbolista nacional con más goles desde el final de la Copa del Mundo.

El atacante azulcrema alcanzó los nueve goles en el semestre, considerando todas las competencias disputadas con América. Esto sucedió el pasado fin de semana cuando los de la capital del país empataron a dos goles con el Toluca cortesía de un doblete del propio Henry.

FACTOS NO OPINIONES 🦅😎



Tras el Mundial 2026, no hay jugador mexicano que tenga más goles que Henry Martín. 🇲🇽



1.- Henry: 𝟵 𝗚𝗢𝗟𝗘𝗦

2.- Julián Quiñones: 8 goles

3.- Alexis Vega: 7 goles

4.- Alí Ávila y Piojo Alvarado y Santi Sandoval: 6 goles



¿Merece regresar a Selección? pic.twitter.com/rVWMVNnkbu — Futbol Total (@futboltotal) November 1, 2026

La dimensión de su rendimiento resulta todavía más significativa al compararlo con otros atacantes mexicanos. Julián Quiñones ocupa el segundo puesto con ocho anotacions, mientras que Alexis Vega aparece inmediatamente después con siete tantos. Ambos futbolistas, habituales protagonistas ofensivos, permanecen por debajo de los registros que actualmente presume el capitán americanista.

Más atrás aparecen Alí Ávila, Roberto Alvarado y Santiago Sandoval, quienes acumulan seis anotaciones cada uno desde la conclusión del Mundial. De esta manera, Henry Martín supera a cinco futbolistas nacionales de considerable peso ofensivo y encabeza una clasificación que vuelve a colocarlo entre las principales referencias del ataque mexicano.

America v Pachuca - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Su recuperación representa una noticia especialmente positiva para América, institución que nuevamente encuentra en su delantero a un elemento determinante. Es clave recordar, que Martín estuvo a nada de salir del club en el verano, movimiento que fue frenado tras la llegada de Guillermo Almada como entrenador.

Este escenario también podría abrirle nuevamente las puertas de la selección mexicana. Se entiende que el cuerpo técnico de Rafael Márquez contempla su regreso para la fecha FIFA de noviembre, considerando su extraordinaria recuperación goleadora y dulce presente en la cancha.

De concretarse su retorno, Henry Martín tendría una nueva oportunidad de consolidarse dentro del combinado mexicano tras perderse el Mundial de 2026. Por ahora, sus nueve anotaciones constituyen su principal carta de presentación. El delantero ha recuperado protagonismo y demuestra que todavía tiene condiciones suficientes para competir por un lugar en la selección nacional.