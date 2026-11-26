La histórica rivalidad entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo marcó una época en el fútbol mundial. Durante más de una década, el argentino y el portugués se repartieron los principales reconocimientos individuales, protagonizaron duelos inolvidables y elevaron constantemente sus propios registros.

Sin embargo, para Pep Guardiola, esa competencia ha tenido una influencia todavía mayor: habría contribuido a extender sus respectivas carreras.

En una entrevista con el exdelantero brasileño Romário, el exentrenador del Manchester City compartió su mirada sobre el enfrentamiento entre ambos y aseguró que la presencia de uno habría sido fundamental para mantener la exigencia del otro durante tantos años.

Pep Guardiola sobre qué lo hizo diferente de otros entrenadores y le permitió convertirse en uno de los más grandes de la historia:



"MESSI."



[Vía @Romariotv_ofc ] pic.twitter.com/qS26Cu2skC — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) November 25, 2026

Guardiola explicó cómo se potenciaron Messi y Cristiano

"Creo que los dos se ayudaron muchísimo. Si Messi no hubiera tenido a Cristiano, o Cristiano a Messi, probablemente sus carreras habrían sido más cortas", sostuvo Guardiola, según recogió ESPN.

El técnico explicó que ambos futbolistas tenían constantemente como referencia lo que hacía el otro. Esa competencia habría alimentado su ambición por seguir consiguiendo títulos, superar marcas y mantenerse en la cima del fútbol internacional.

"Se tenían mutuamente en el retrovisor. Miraban lo que hacía el otro y pensaban: quiero ser mejor que él, quiero ganar más que él", agregó Pep.

Entre ambos conquistaron 13 Balones de Oro: ocho para el rosarino y cinco para el portugués. Además, sus caminos se cruzaron especialmente durante sus etapas en el FC Barcelona y el Real Madrid, respectivamente, cuando protagonizaron algunos de los clásicos más recordados del fútbol español.

El elogio de Guardiola a Cristiano Ronaldo

Aunque nunca tuvo a Cristiano bajo sus órdenes, el técnico español también destacó las condiciones del delantero y, especialmente, su mentalidad competitiva.

"Es otro animal competitivo, alguien a quien no le importa nada más que ganar y demostrar lo que puede hacer", expresó el entrenador, antes de resaltar sus recursos frente al arco rival. "Es un goleador. Con la derecha, con la izquierda, de cabeza... Es extraordinario", añadió.

Messi, el futbolista que Guardiola considera irrepetible

Guardiola y Messi compartieron una etapa histórica en el Barcelona | David Ramos/GettyImages

La admiración del español por Messi tiene un componente especial, debido a que lo dirigió durante cuatro temporadas en Barcelona. Bajo su conducción, el conjunto catalán consiguió 14 títulos, entre ellos dos Champions League y tres campeonatos de LaLiga.

Consultado sobre qué había marcado la diferencia durante aquella etapa, Guardiola fue contundente: "¡Messi! Cuando tienes jugadores tan buenos, te conviertes en un buen entrenador".

Para cerrar, Pep reconoció que no consigue imaginar a otro futbolista capaz de sostener semejante rendimiento durante tanto tiempo. Según explicó, lo verdaderamente extraordinario de Messi no sería solamente su talento, sino su capacidad para ser determinante cada tres días durante 15 o 20 años. Una regularidad que, a su entender, será muy difícil de repetir.

MÁS NOTICIAS SOBRE FÚTBOL INTERNACIONAL