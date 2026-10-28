La ridícula multa que pagará el Barcelona tras la denuncia del Atlético por el caso Julián Álvarez

La novela entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona parece lejos de terminarse. El conjunto blaugrana tendrá que pagar una multa de 602 euros, aproximadamente 670 dólares, después de que la Real Federación Española de Futbol (RFEF) resolviera la denuncia puesta por la directiva colchonera por el caso Julián Álvarez.

El Atlético acudió ante la RFEF y la FIFA para denunciar al Barcelona por contactar directamente al delantero argentino, con contrato vigente, para buscar su fichaje sin dirigirse antes con la directiva del cuadro madrileño, como establece el reglamento.

La FIFA se declaró incompetente ante la denuncia de los colchoneros y la federación impuso una sanción simbólica al conjunto catalán.

Julián Álvarez buscó forzar su salida al Barcelona en el verano | NurPhoto/GettyImages

El recuento del caso Julián Álvarez

El pasado 22 de junio, después del triunfo de la selección argentina sobre Austria en la fase de grupos del Mundial 2026, Julián Álvarez declaró que quería salir del Atleti para jugar en el Barcelona. 'La Araña' confesó lo mejor para todas las partes era "una transferencia" y que jugar en el equipo catalán era su "sueño".

La directiva del Atlético de Madrid se mostró inflexible en su postura y comunicó que la única manera en que dejaría salir a Álvarez sería si algún club pagaba la cláusura de rescisión del delantero, la cual asciende a 500 millones de euros, una cifra inaccesible para cualquier club.

Ante la negativa de venderlo al Barcelona, las tensiones crecieron entre el jugador y la directiva rojiblanca. Álvarez trató de forzar su salida del club, incluso ausentándose de algunos entrenamientos, pero no consiguió su objetivo antes del cierre del mercado de verano.

Julián Álvarez celebra su gol ante el Deportivo La Coruña | OSCAR DEL POZO/GettyImages

Diego Pablo Simeone siguió considerando al delantero a pesar de las críticas y los abucheos por parte de su propia afición.

El pasado 24 de octubre, 'La Araña' anotó el gol del triunfo en el duelo de LaLiga ante el Deportivo La Coruña y le pidió perdón a los aficionados colchoneros por sus palabras.