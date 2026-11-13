La Roma y la Juventus ponen la mira en dos jugadores del Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid podría tener dos bajas importantes durante el próximo mercado invernal.

Según informa el diario AS, Ademola Lookman y Alexander Sorloth habrían despertado el interés de la Roma y la Juventus, respectivamente, en un contexto en el que ninguno de los delanteros logró ganarse un lugar fijo en el equipo de Diego Simeone.

Aunque sus situaciones deportivas son distintas, ambos casos podrían abrir un escenario de negociación entre el conjunto rojiblanco y los clubes italianos de cara a enero.

La Roma buscaría recuperar la mejor versión de Lookman

Desde la citada fuente señalan que la pérdida de protagonismo del atacante nigeriano en los últimos encuentros habría despertado el interés de la Roma. El equipo italiano estaría siguiendo de cerca su presente en el conjunto español y evaluaría la posibilidad de volver a contar con él en la Serie A.

El futbolista suma dos goles y una asistencia en 15 partidos oficiales, con aproximadamente 735 minutos disputados. Su participación fue disminuyendo progresivamente y uno de los episodios más significativos ocurrió frente al FC Barcelona, cuando Simeone decidió no utilizarlo pese a que todavía tenía un cambio disponible. Una situación que reflejaría su pérdida de peso dentro de la rotación ofensiva.

🚨🇳🇬 JUST IN: NO ONE at Atlético Madrid has lost faith in Ademola Lookman.



Both the coaching staff and the dressing room are united in their determination to help him rediscover his best form and, above all, regain his confidence and morale.



Nobody doubts his ability, and his… pic.twitter.com/nl8Cx5Ljl0 — Atletico Universe (@atletiuniverse) November 7, 2026

No obstante, la posible negociación entre las partes no sería sencilla: el Atlético desembolsó 35 millones de euros más cinco en variables por su fichaje y tiene contrato con el jugador hasta junio de 2030. Por eso, la directiva italiana debería encontrar una fórmula económica que les permita avanzar en la operación.

La Juventus volvería a la carga por Sorloth

El futuro de Alexander Sorloth también podría definirse lejos del Metropolitano. La Juventus ya intentó negociar su incorporación durante el pasado mercado de verano y no se descartaría que retome las conversaciones de cara a enero.

De acuerdo con el periódico español, Luciano Spalletti seguiría interesado en contar con el atacante y la institución turinesa evaluaría volver a negociar su fichaje. El entrenador consideraría que sus características físicas y su capacidad para jugar de espaldas al arco podrían aportar una alternativa diferente a la ofensiva del equipo.

El comienzo de campaña de Sorloth estuvo condicionado por una lesión sufrida durante la pretemporada, que retrasó su regreso hasta el 10 de octubre, cuando reapareció frente al Alavés. Desde entonces, su participación fue limitada y todavía no consiguió recuperar la regularidad que había mostrado en otros momentos de su etapa rojiblanca.

Atletico de Madrid v FC Bayern Munich - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4 | Eurasia Sport Images/GettyImages

El Atlético deberá evaluar sus condiciones

Aún así, la operación tampoco sería sencilla para La Vecchia Signora, en caso de producirse. Durante la ventana de transferencias pasada, el Atlético habría rechazado las pretensiones del conjunto italiano al considerar insuficiente su propuesta, ya que pretendía alrededor de 40 millones de euros por el delantero. Sin embargo, su situación deportiva y la duración de su contrato, vigente hasta 2028, podrían influir en una eventual negociación.

En cualquier caso, el Colchonero tendría que valorar las posibles ofertas y encontrar alternativas antes de desprenderse de dos futbolistas que todavía forman parte de los planes de Simeone.

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