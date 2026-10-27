La selección de Portugal dispuesta a ayudar a dos grandes objetivos de Cristiano Ronaldo

El exilio internacional de Cristiano Ronaldo parece haber llegado a su fin, ya que, según informes desde su natal Portugal, figura en la lista preliminar de convocados para los partidos de la Liga de Naciones de la UEFA del mes de noviembre

Tras abandonar la concentración de la selección por un desacuerdo con el seleccionador Jorge Jesus en la Fecha FIFA de septiembre, surgieron dudas sobre si el capitán volvería a jugar con Portugal. Inclusive su propia hermana sembró más incertidumbre sobre su futuro.

Por su parte, Cristiano admitió que se equivocó al marcharse, a pesar de culpar a su entrenador por lo sucedido. El futbolista de 41 años afirmó estar dispuesto a aceptar el castigo por su comportamiento y dejarlo atrás. Nadie esperaba que las sanciones impuestas por la federación portuguesa de fútbol fueran tan leves.

Ronaldo fue suspendido por 30 días de la selección nacional durante un período en el que no hubo actividades. Podría haber sido suspendido hasta por seis meses, según el código disciplinario de la federación, pero se le impuso la sanción más leve posible.

Esa suspensión comenzó a principios de octubre y, convenientemente, concluye antes del inicio del periodo de fichajes de noviembre. También fue multado con 255 euros (284,20 dólares) —sí, leyó bien, dos, cinco, cinco—, lo que equivale a unos 40 segundos de su tiempo, teniendo en cuenta su salario en el Al-Nassr.

Según O Jogo, el ‘Bicho’ ha sido preseleccionado para la convocatoria de Jesus en noviembre, cuando Portugal se enfrente a Dinamarca y Gales para concluir la fase de grupos de la Liga de Naciones. No se especifica cuántos nombres figuran en la lista ni cuántos podrían ser descartados. Sin embargo, la inclusión de Cristiano en esta etapa sugiere fuertemente su reincorporación a la primera oportunidad; incluirlo en la lista preliminar solo para descartarlo sería una actitud innecesariamente hostil por parte de Jesus.

La convocatoria de Portugal es clave para los dos últimos objetivos de Ronaldo

Cristiano Ronaldo pretende seguir jugando hasta llegar a los 1000 goles | Octavio Passos/GettyImages

Muchos pronosticaron que el Mundial de 2026 podría ser el último de Ronaldo con la camiseta de Portugal; su otra hermana hizo esa audaz afirmación durante el torneo, calificándolo como su «último baile» con la selección nacional. Pero el exjugador del Manchester United y del Real Madrid decidió no retirarse, a diferencia de Lionel Messi, que decidió que era el momento de poner fin a su carrera con la selección argentina.

Ronaldo lo ha visto y lo ha hecho casi todo en sus más de 24 años como futbolista profesional, reescribiendo la historia de este deporte en el proceso. Cada vez hay más expectativas de que la temporada 2026-27 sea la última antes de su retirada definitiva, tal y como ha insinuado el propio jugador, pero está decidido a coronarla con un tercer título de la Liga de Naciones con Portugal, tras los triunfos anteriores en las temporadas 2018-19 y 2024-25.

Portugal ya se ha clasificado para cuartos de final tras cuatro victorias consecutivas en septiembre y octubre. Por lo tanto, los dos partidos de noviembre no tienen trascendencia para la competición, pero pueden ayudar a Ronaldo en su otro gran objetivo: convertirse en el primer jugador en marcar 1000 goles en su carrera. Los cuartos de final se disputarán en marzo de 2027, y las semifinales y la final tendrán lugar en junio.

Ronaldo alcanzó los 981 goles cuando anotó para el Al-Nassr en un partido de la Liga de Campeones de la AFC contra el Neftchi Fargona de Uzbekistán el 12 de octubre. Solo necesita 19 más para llegar a los cuatro dígitos, pero los goles no están llegando con tanta facilidad esta temporada. Lleva cinco en 12 partidos entre club y selección, y, a ese ritmo goleador, necesitará toda la ayuda posible de partidos adicionales.