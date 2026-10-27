LaLiga se mete en medio de la polémica entre China y Mbappé

La polémica generada por los comentarios de Kylian Mbappé en China llevó a LaLiga a pronunciarse públicamente.

Ante el malestar de los aficionados por las declaraciones del delantero del Real Madrid sobre un meme que lo compara con Mao Zedong, líder de la revolución comunista y fundador de la República Popular China, la organización difundió un comunicado en el que se desmarcó de sus palabras y pidió disculpas por la ofensa causada.

"Estos comentarios fueron realizados a título personal y no representan a LALIGA", aclaró la entidad, que también expresó su respeto por el país asiático, sus instituciones y su pueblo.

LALIGA lamenta profundamente la ofensa que los recientes comentarios de Kylian Mbappé han causado entre los aficionados chinos. Estos comentarios fueron realizados a título personal y no representan a LALIGA. En la medida de nuestra responsabilidad institucional, pedimos… pic.twitter.com/d433TZQ14h — LALIGA Corporativo (@LaLigaCorp) October 27, 2026

La polémica de Mbappé tuvo consecuencias en China

Sus declaraciones provocaron una fuerte reacción en el país asiático, con consecuencias tanto comerciales como institucionales.

Las empresas Dongpeng, Mengniu y Milkground anunciaron el fin de sus acuerdos publicitarios con el futbolista. Además, su cuenta en la plataforma china Xiaohongshu fue bloqueada y trascendieron informaciones sobre la suspensión de las retransmisiones de LaLiga por parte de la televisión estatal CCTV.

Ante este escenario, la competición española destacó los valores que busca representar a nivel internacional. "El fútbol español defiende el respeto, la convivencia y la unión entre personas de todas las culturas", sostuvo en su comunicado.

LaLiga anunció medidas para evitar nuevos conflictos

Más allá de las disculpas, LaLiga anunció que trabajará junto a sus clubes y jugadores en la elaboración de un protocolo de sensibilización y comunicación. El objetivo será fomentar el conocimiento de las distintas culturas y evitar declaraciones o situaciones que puedan generar nuevas controversias.

Kylian Mbappé Advertisement | CFOTO/GettyImages

LaLiga también puso en valor el apoyo de los millones de seguidores que acompañan a la competencia cada semana y reafirmó su compromiso con el público chino. "Reafirmamos nuestro compromiso con una relación construida durante años", expresó la entidad.

Con estas medidas, pretende contener las repercusiones de la polémica y proteger sus vínculos con uno de los mercados internacionales en los que el fútbol español cuenta con una importante base de seguidores.

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