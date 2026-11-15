Lamine-Raphinha vs Mbappé-Vinícius Jr: ¿Qué pareja de delanteros posee mayor producción ofensiva?

La rivalidad entre el FC Barcelona y el Real Madrid también se traslada a sus principales referentes ofensivos. Con la temporada 2026/27 en marcha, las estadísticas comienzan a marcar diferencias entre dos parejas que reúnen talento, velocidad y capacidad para definir partidos.

Sin embargo, los números actuales favorecen claramente al conjunto azulgrana, que encontró en Lamine Yamal y Raphinha una sociedad mucho más productiva que la conformada por Kylian Mbappé y Vinícius Júnior.

De acuerdo con los registros de LaLiga y la UEFA Champions League, los dos delanteros del conjunto catalán acumulan 47 participaciones directas de gol, producto de 32 tantos y 15 asistencias. Del otro lado, los futbolistas del Real Madrid suman 24 contribuciones, con 18 goles y seis pases decisivos. Una diferencia de 23 intervenciones que refleja el mejor funcionamiento colectivo de los delanteros dirigidos por Hansi Flick.

Most G/A in LaLiga this season:



🥇 Raphinha

◉ 15 goals

◉ 3 assists



🥇 Lamine Yamal

◉ 10 goals

◉ 8 assists



Deadly partnership. 🤝 https://t.co/yrB629bftG pic.twitter.com/By2GpTpTmw — Squawka (@Squawka) November 11, 2026

Raphinha y Yamal, una sociedad que marca diferencias

Uno de los principales motivos de la ventaja del Barcelona está en la complementariedad de sus dos figuras. Raphinha se convirtió en una referencia goleadora y, en los primeros 12 encuentros de LaLiga registra 15 tantos. Además, presenta un 39,5% de efectividad en sus remates y supera en 3,74 goles su estadística de goles esperados.

Lamine, por su parte, ofrece una característica diferente. El campeón del mundo sobresale por su capacidad para desequilibrar individualmente, generar espacios y encontrar a sus compañeros en posiciones favorables. En ese mismo recorte de la competencia doméstica suma 10 goles y ocho asistencias, además de liderar los registros de asistencias esperadas entre los otros tres futbolistas. Su influencia no depende exclusivamente de la finalización, sino también de su participación en la construcción ofensiva.

Esta combinación permite que el blaugrana no dependa de un único recurso para lastimar a sus rivales. Mientras el brasileño aporta contundencia dentro del área, el español funciona como uno de los principales generadores de juego.

Comparativa estadística de las duplas en la temporada 2026/27

Jugador Partidos Goles Asistencias Goles + asistencias

Lamine Yamal 16 13 12 25 Raphinha 14 19 3 22 Total Barcelona 30 32 15 47 Kylian Mbappé 16 17 3 20 Vinícius Júnior 12 1 3 4 Total Real Madrid 28 18 6 24

Mbappé sostiene al Real Madrid y Vinícius busca recuperar protagonismo

La situación del equipo merengue presenta un panorama diferente. Kylian Mbappé concentra buena parte de la responsabilidad ofensiva y mantiene registros individuales importantes. En LaLiga acumula 13 goles en los primeros 12 partidos de la comparación y lidera el apartado de producción ofensiva.

Sin embargo, su diferencia entre goles convertidos y esperados es de -1,53, una señal de que todavía tiene margen para mejorar su efectividad frente al arco. Esto no significa que su rendimiento sea negativo, sino que sus oportunidades de gol todavía no se traducen completamente en anotaciones.

El caso de Vinícius Júnior es el que más condiciona la comparación. El brasileño apenas registra un gol y tres asistencias en sus primeras 12 apariciones en todas las competencias contempladas en el balance general. Aunque continúa siendo un futbolista capaz de generar peligro mediante su velocidad y desborde, sus números finales están lejos de los que acostumbra a ofrecer.

El Clásico y una diferencia que todavía puede cambiar

FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | Pedro Salado/GettyImages

El Clásico de octubre también dejó un capítulo importante en esta comparación. Mbappé marcó un doblete en la victoria del Real Madrid por 2-1 frente al Barcelona, mientras que Raphinha convirtió el único tanto del conjunto azulgrana. El resultado reflejó la capacidad del francés para marcar diferencias en partidos de máxima exigencia y le permitió al equipo merengue quedarse con uno de los duelos más importantes de la temporada.

De todas formas, el análisis de una temporada no puede reducirse a un solo encuentro. La regularidad, la generación de oportunidades y la capacidad para complementarse son factores determinantes al momento de evaluar a estas sociedades.

Por ahora, Lamine Yamal y Raphinha tienen mejores argumentos estadísticos para quedarse con el duelo ofensivo. Mbappé continúa siendo una de las principales amenazas de Europa, pero la falta de acompañamiento goleador de Vinícius marca una diferencia considerable.