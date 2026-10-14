Lamine Yamal responde a Lemina con un mensaje contundente

La goleada del FC Barcelona por 4-1 frente al Galatasaray, en la segunda jornada de la UEFA Champions League 2026/27, también dejó un cruce fuera del campo de juego.

Después de destacarse con dos asistencias, Lamine Yamal publicó una historia en Instagram que muchos relacionaron con unas declaraciones de Mario Lemina y que reavivó la polémica entre ambos futbolistas.

El episodio se originó en agosto de 2025, cuando el mediocampista francés fue consultado por el juvenil del conjunto catalán. Su respuesta no pasó inadvertida: "¿Quién es Lamine Yamal? No lo conozco. Yo conozco a Sané", expresó, en alusión al alemán Leroy Sané.

🎯'DARDO' de LAMINE YAMAL a LEMINA:



"¿Ahora me conoce?" pic.twitter.com/YNkN8BosSW — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 14, 2026

La indirecta de Yamal en redes sociales

Más de un año después, aquellas declaraciones volvieron a cobrar protagonismo en la previa del duelo europeo y cobraron un nuevo significado tras la destacada actuación del español.

Sin necesidad de entrar en una discusión pública, el delantero utilizó las redes sociales para alimentar la repercusión de un partido que ya había generado expectativas por el antecedente entre ambos.

Después del encuentro, Yamal compartió una serie de fotografías del partido en Instagram con una pregunta breve, pero cargada de significado: "¿Ahora me conoce? 👻". La publicación fue interpretada como una respuesta a las palabras del jugador del Galatasaray, especialmente después del contundente resultado del encuentro.

Dos asistencias en apenas tres minutos

Durante el comienzo de la segunda parte, el delantero azulgrana participó directamente en dos goles del Barcelona con dos asistencias en un intervalo de apenas tres minutos, gracias a su creatividad y capacidad para encontrar espacios en la defensa rival.

Galatasaray A.S. v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2 | PS Images/MB Media/GettyImages

Su influencia ofensiva contribuyó a que el equipo de Hansi Flick ampliara la ventaja y terminara imponiéndose por 4-1 en territorio turco. Más allá del resultado, Lamine volvió a demostrar su importancia en el esquema azulgrana, tanto por su habilidad en el uno contra uno como por su visión para generar ocasiones de peligro.

En esa línea, la actuación del español y su posterior publicación terminaron por convertir el cruce con Lemina en uno de los temas más comentados de la jornada europea.

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