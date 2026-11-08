Las 5 claves que explican el triunfo del Barcelona sobre el Atlético de Madrid

El FC Barcelona derrotó al Atlético de Madrid por marcador de 2-1. Giuliano Simeone puso arriba a los Colchoneros apenas al minuto 10, pero los blaugranas lograron darle la vuelta al marcador con doblete de Fermín López. Con este resultado, el equipo de Hansi Flick permanece en la cima de LaLiga con 33 puntos en 12 jornadas.

A continuación te compartimos las cinco claves del triunfo del Barça ante el Atleti.

5. Cubarsí supo levantarse

Tras un inicio algo errático, Cubarsí mejoró | Europa Press Sports/GettyImages

Aunque se podría decir que Cubarsí se vio displicente en la jugada del gol de Giuliano Simeone, el defensa central de 19 recompuso el camino y dio un gran partido. El central del Barcelona se multiplicó, tuvo cierres providenciales y, en general, ayudó a que su escuadra lograra levantarse tras el balde de agua fría que representó el 1-0. En una defensa improvisada, Cubarsí elevó el nivel y colaboró en la remontada.

4. No fue el día de Julián Álvarez

FBL-ESP-LIGA-ATLETICO-BARCELONA | JAVIER SORIANO/GettyImages

El nombre de Julián Álvarez ha estado ligado con el FC Barcelona en los últimos meses. El delantero argentino pidió en verano su salida del Atlético de Madrid para llegar al cuadro blaugrana. Este fin de semana, el atacante se enfrentó al club de "sus sueños", pero no mostró su versión más afilada. 'La Araña' perdonó más de un mano a mano, de esos que suele definir con total frialdad.

3. Joan García, seguro atrás

Joan García venció a Julián Álvarez en el mano a mano | Europa Press Sports/GettyImages

El futbol tiene que ver con aciertos y errores. Si bien es cierto que Julián Álvarez no jugó su mejor partido, también es cierto que Joan García estuvo muy atento para frustrar sus intentos. El arquero del Barcelona tuvo un partido sobrio, resolvió correctamente todo lo que llegó y ayudó a darle confianza a una defensa sacudida tras el gol de Simeone.

2. Lamine Yamal, en plan de asistente

Atletico Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/2027 | Mateo Villalba/GettyImages

Lamine no marcó gol este domingo ante el Atlético de Madrid, pero produjo el gol con el que los blaugranas ganaron en el Estadio Metropolitano. El extremo del FC Barcelona filtró un balón perfecto dentro del área para la llegada de Fermín, quien definió de primera intención para vencer a Jan Oblak. En 12 partidos de liga española, Lamine suma 10 goles y ocho asistencias.

1. Fermín, en nivel superlativo

Fermín, en otro nivel | Mateo Villalba/GettyImages

Los grandes clubes son grandes porque tienen jugadores de primer nivel en todas sus líneas. Si no aparece uno, otro toma la responsabilidad. Este fin de semana, Fermín López fue la gran figura del conjunto blaugrana: empató el marcador al cierre del primer tiempo y al minuto 66 duplicó su cuenta para darle la vuelta a la pizarra y poner el 1-2 en el Estadio Metropolitano. Fermín suma siete goles y cinco asistencias en 11 duelos de LaLiga.