Las 5 peores derrotas del Real Madrid en la Copa del Rey en el siglo XXI — Rankeado

Aunque el Real Madrid ha dominado el fútbol europeo, en la Copa del Rey ha vivido varias noches para el olvido desde el inicio del siglo XXI. Tal vez por eso el torneo más antiguo del fútbol español ha perdido peso para el club, a pesar de su enorme historia.

Durante el siglo XX, el Real Madrid ganó 17 Copas del Rey, pero en los últimos 26 años solo ha sumado tres. Situación que contrasta con lo vivido por su acérrimo rival, el Barcelona, que ha levantado el trofeo seis veces en las últimas 11 temporadas. Para empeorar el panorama, el Madrid ha quedado eliminado demasiadas veces ante rivales claramente inferiores.

Ni el talento que ha pasado por Valdebebas ni los distintos entrenadores han evitado estos tropiezos. Varias de estas derrotas fueron portada en España, incluida la más reciente, en la temporada 2025–26.

A continuación, Sports Illustrated repasa las peores derrotas del Real Madrid en la Copa del Rey en este siglo.

5. Real Zaragoza 6–1 Real Madrid (2006)

Zaragoza's players celebrate at the end | PIERRE-PHILIPPE MARCOU/GettyImages

El Real Madrid fue ampliamente superado por el Zaragoza en la ida de las semifinales de la Copa del Rey 2005–06. Diego Milito marcó cuatro goles y Ewerthon aportó dos más. El único tanto blanco fue de Júlio Baptista.

El 4–0 del partido de vuelta no alcanzó para remontar. El golpe fue tan fuerte que Florentino Pérez dimitió semanas después. Este resultado ocupa el quinto lugar porque, al menos, el Zaragoza era equipo de Primera División.

4. Albacete 3–2 Real Madrid (2026)

Albacete Balompié v Real Madrid - Copa del Rey | Diego Souto/GettyImages

El debut de Álvaro Arbeloa como técnico no pudo ser peor. El Madrid cayó 3–2 ante el Albacete en los octavos de final de la Copa 2025–26. Con muchos suplentes y jóvenes, el equipo no respondió y perdió con un gol en el minuto 94.

El rival era un equipo de Segunda División que nunca antes había vencido al Real Madrid.

3. Real Unión 3–2 Real Madrid (2008)

FBL-ESP-REAL MADRID-TRAINING | PHILIPPE DESMAZES/GettyImages

Perder ante un equipo de tercera división siempre es un golpe. El Madrid cayó ante el Real Unión en la ida de la ronda de 32 de la Copa 2008–09 y, pese a ganar la vuelta, quedó eliminado por el criterio de goles como visitante.

2. Alcorcón 4–0 Real Madrid (2009)

AD Alcorcon v Real Madrid - Copa del Rey | Victor Carretero/GettyImages

Un año después, la historia se repitió. El Alcorcón, también de Segunda B, goleó 4–0 al Madrid. A pesar de contar con figuras importantes, el equipo no reaccionó y solo ganó 1–0 en la vuelta.

1. Alcoyano 2–1 Real Madrid (2021)

Alcoyano v Real Madrid - Copa del Rey | Quality Sport Images/GettyImages

La derrota más dura llegó en 2021. El Alcoyano, de tercera división y con un jugador menos en la prórroga, eliminó al Madrid. Fue uno de los mayores fracasos de la etapa de Zinedine Zidane y el reflejo de una temporada sin títulos.

