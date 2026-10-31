Las 5 votaciones más reñidas en la historia del Balón de Oro—Rankeadas

Cuando Lionel Messi ganó el galardón por tercera vez en 2011, obtuvo el 47,88 % de los votos, más del doble que su rival más cercano, Cristiano Ronaldo. Cinco años después, Ronaldo se tomó la revancha al ganar el premio de 2016 con 745 votos frente a los 316 de Messi, tras finalizar la colaboración entre la FIFA y el Balón de Oro.

Sin embargo, no todas las ediciones han sido tan contundentes. A lo largo de la historia del premio, varios ganadores se han impuesto a sus rivales por un margen mínimo; apenas un puñado de votos separó la gloria de la decepción.

A través de este artículo, que originalmente fue publicado por SI FC, repasamos las cinco votaciones más reñidas en la historia del Balón de Oro:

5. La edición inaugural

English Footballer Stanley Matthews | Evening Standard/GettyImages

1.º: Stanley Matthews (47 puntos)

2.º: Alfredo Di Stéfano (44 puntos)

3.º: Raymond Kopa (33 puntos)

La primera edición del Balón de Oro se decidió por solo tres puntos de un total de 243 posibles. Sir Stanley Matthews, leyenda del Blackpool y de la selección inglesa, superó al ícono del Real Madrid, Alfredo Di Stéfano, para hacer historia.

Di Stéfano y el tercer clasificado, Raymond Kopa, ganarían las dos ediciones siguientes, respectivamente. ¿Habrá quedado algún rencor?

4. Pequeño gigante, margen aún más estrecho

TOPSHOT-SWITZERLAND-FBL-FIFA-UEFA-TRIAL | FABRICE COFFRINI/GettyImages

1.º: Allan Simonsen (74 puntos)

2.º: Kevin Keegan (71 puntos)

3.º: Michel Platini (70 puntos)

A Allan Simonsen lo apodaban «el pequeño gigante» durante su carrera, debido a su estatura de 1,65 y a su estilo de juego explosivo, que le permitió marcar una gran cantidad de goles.

Durante su etapa en el Borussia Mönchengladbach, Simonsen ganó el Balón de Oro por un margen sumamente ajustado. En la votación de 1977, superó a Kevin Keegan por solo tres puntos y a Michel Platini por cuatro.

Simonsen se hizo con el galardón tras ayudar al Mönchengladbach a conquistar el título de la Bundesliga y marcar en la final de la Copa de Europa de 1977, aunque su equipo terminó perdiendo, al caer ante el Liverpool de... ¡Kevin Keegan!

3. Beckenbauer gana la batalla entre alemanes occidentales

Franz Beckenbauer, German Footballer | Bongarts/GettyImages

1.º: Franz Beckenbauer (81 puntos)

2.º (empate): Gerd Müller (79 puntos)

2.º (empate): Günter Netzer (79 puntos)

Alemania Occidental ostenta el honor de ser el único país que ha copado los tres puestos del podio del Balón de Oro en un mismo año; una hazaña que logró en dos ocasiones.

La primera fue en 1972, tras la victoria del país en la Eurocopa. Franz Beckenbauer se adjudicó el prestigioso premio de *France Football* por un margen mínimo, superando por solo dos puntos a sus compatriotas Gerd Müller y Günter Netzer.

2. El gran Sammer

Arsenal FC v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | Rene Nijhuis/MB Media/GettyImages

1.º: Matthias Sammer (144 puntos)

2.º: Ronaldo (143 puntos)

3.º: Alan Shearer (107 puntos)

El Balón de Oro de 1996 se decidió por un solo punto, lo que supone, junto con otro caso, el margen de victoria más estrecho en la historia del galardón.

El defensa del Borussia Dortmund y de la selección alemana, Matthias Sammer, se impuso por la mínima a un joven Ronaldo Nazário, tras contribuir a que el Dortmund ganara la Bundesliga y Alemania se proclamara campeona de la Eurocopa.

Ronaldo se tomaría la revancha al año siguiente, al alzarse con el premio con solo 21 años y convertirse así en el ganador más joven del Balón de Oro.

1. Charlton contra Eusébio

Bobby Charlton | Don Morley/GettyImages

1.º: Bobby Charlton (81 puntos)

2.º: Eusébio (80 puntos)

3.º: Franz Beckenbauer (59 puntos)

Justo 10 años después del triunfo de Stanley Matthews, Sir Bobby Charlton se convirtió en el segundo inglés en ganar el Balón de Oro.

Charlton obtuvo el galardón tras contribuir a que Inglaterra ganara la Copa del Mundo de 1966; fue el protagonista de la victoria en semifinales contra Portugal, al anotar dos goles que resultaron decisivos para el triunfo por 2-1.

Finalmente, superó al portugués Eusébio, quien marcó el único tanto de Portugal en aquella semifinal por un solo punto, alzándose así con el premio.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC 27