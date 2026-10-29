Las 7 eliminaciones más inesperadas en la historia de la Carabao Cup - rankeadas

En el fútbol, la diferencia de presupuesto y jerarquía no siempre garantiza un resultado favorable. Aunque los clubes más poderosos suelen dominar las principales competencias europeas, los torneos de eliminación directa mantienen viva la posibilidad de que los equipos modestos desafíen cualquier pronóstico.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

Inglaterra tiene en la FA Cup uno de sus máximos exponentes de esta tradición, pero la Carabao Cup también acumula historias inolvidables. A lo largo de los años, varios equipos de categorías inferiores consiguieron eliminar a rivales de la Premier League y protagonizar auténticos batacazos.

🚨 𝗗𝗜𝗗 𝗬𝗢𝗨 𝗞𝗡𝗢𝗪: England is the only country from Europe's top 5 leagues that has a secondary league cup.



They have the FA Cup and also the Carabao Cup.



The other 4 countries have only the main domestic cup.



This means an English club can win up to 7 trophies in a… pic.twitter.com/6hNiyJj9EG — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 29, 2026

Este repaso reúne siete de las sorpresas más impactantes desde la creación de la liga, en 1992. Los siete casos se ordenan según la diferencia de posiciones entre los equipos en las respectivas categorías del fútbol inglés.

7. MK Dons 4-0 Manchester United (2014) - 34 posiciones

Soccer : Capital One Cup 2nd Round - Milton Keynes Dons v Manchester United | Matthew Ashton/GettyImages

El 26 de agosto de 2014, el Manchester United sufrió una de las derrotas más contundentes de su historia reciente al caer por 4-0 frente al MK Dons, equipo de la tercera división inglesa. Bajo la dirección de Louis van Gaal, los Red Devils atravesaban un comienzo complicado y no encontraron respuestas ante un rival de menor categoría.



Will Grigg y Benik Afobe fueron protagonistas de la goleada, mientras que Dele Alli, quien posteriormente ficharía por el Tottenham, también comenzó a llamar la atención. La derrota marcó uno de los puntos más bajos del inicio de la etapa de Van Gaal, aunque ese mismo día el club anunció la llegada de Ángel Di María procedente del Real Madrid.

6. Grimsby Town 2-2 Manchester United (2025) - 56 posiciones

Grimsby Town v Manchester United - Carabao Cup Second Round | George Wood/GettyImages

El 27 de agosto de 2025, el Manchester United volvió a protagonizar una eliminación inesperada en la segunda ronda. Esta vez, el verdugo fue el Grimsby Town, que competía en la cuarta categoría del fútbol inglés.



El conjunto dirigido por Ruben Amorim llegó a estar dos goles abajo, pero Bryan Mbeumo impulsó la reacción y Harry Maguire consiguió el empate a los 89 minutos. La clasificación se definió en una extensa tanda de penales, en la que el Grimsby se impuso por 12-11. El fallo decisivo de Mbeumo, en su segundo intento, selló una noche inolvidable para el equipo de Cleethorpes.

5. Bradford City 1-1 Arsenal (2012) - 65 posiciones

Bradford City v Arsenal - Capital One Cup Quarter-Final | Stuart MacFarlane/GettyImages

El 11 de diciembre de 2012, el Bradford City eliminó al Arsenal en los cuartos de final de la Copa de la Liga. El equipo de la cuarta división resistió ante un rival que buscaba conquistar un título después de siete años sin trofeos.



Garry Thompson adelantó al Bradford y Thomas Vermaelen igualó a dos minutos del final. Sin embargo, el Arsenal no pudo completar la remontada en los penales y perdió por 3-2, después de que el propio Vermaelen fallara su lanzamiento. El Bradford continuó su recorrido hasta la final tras eliminar al Aston Villa en semifinales.

4. Manchester United 0-3 York City (1995) - 65 posiciones

Soccer - Coca-Cola Cup - Second Round - First Leg - Manchester United v York City - Old Trafford | John Giles - PA Images/GettyImages

El 20 de septiembre de 1995, el York City sorprendió al Manchester United con una victoria por 3-0 en el partido de ida de la segunda ronda. El equipo de Sir Alex Ferguson, que contaba con un plantel de mayor jerarquía, no pudo frenar a Paul Barnes, autor de dos goles.



El York llegaba en un momento complicado en la tercera división, pero aprovechó sus oportunidades ante un United que no consiguió imponer su superioridad. En la vuelta, el regreso de Eric Cantona tras cumplir una suspensión de nueve meses impulsó la reacción de los Red Devils. Sin embargo, el York perdió por la mínima y avanzó con un resultado global de 4-3.

3. Liverpool 2-2 Northampton Town (2010) - 69 posiciones

Liverpool v Northampton Town - Carling Cup 3rd Round | Alex Livesey/GettyImages

El 22 de septiembre de 2010, el Liverpool sufrió una eliminación dolorosa frente al Northampton Town, equipo que militaba en la cuarta división y ocupaba el puesto 17 de su categoría.



Durante el encuentro de tercera ronda, Milan Jovanović y David Ngog marcaron para los Reds, pero el conjunto visitante resistió hasta llevar la definición a los penales. El gol de cabeza de Ngog en la prórroga había permitido al Liverpool igualar el marcador, aunque el delantero francés terminó fallando desde los once metros, al igual que otro de sus compañeros. El Northampton se impuso por 4-2 en la tanda y firmó una de las mayores sorpresas de la competencia.

2. Colchester United 0-0 Tottenham (2019) - 71 posiciones

Colchester United v Tottenham Hotspur - Carabao Cup Third Round | Stephen Pond/GettyImages

El 24 de septiembre de 2019, el Tottenham quedó eliminado ante el Colchester United, uno de los equipos de menor categoría que seguían en carrera. El conjunto londinense llegaba después de alcanzar la final de la Champions League, pero ofreció una actuación muy por debajo de las expectativas.



El empate sin goles llevó la eliminatoria a los penales, donde Christian Eriksen y Lucas Moura fallaron sus lanzamientos. El Colchester se impuso por 4-3 y celebró una clasificación histórica. La eliminación fue uno de los momentos más difíciles de la etapa de Mauricio Pochettino, quien dejó el cargo aproximadamente seis semanas después.

1. Fleetwood Town 1-1 Arsenal (2026) - 84 posiciones

Fleetwood Town v Arsenal - Carabao Cup Fourth Round | Carl Recine/GettyImages

El 27 de octubre de 2026, el Fleetwood Town protagonizó la mayor sorpresa de la historia de la Copa de la Liga inglesa desde el inicio de la Premier League, según la diferencia de categoría entre ambos equipos.



El Arsenal, vigente campeón de la Premier League, se encontró con un rival decidido a aprovechar su oportunidad. Aaron Loupalo-Bi adelantó al Fleetwood en la primera mitad, mientras que Viktor Gyökeres estableció el empate después del descanso.



El conjunto local resistió la presión de los Gunners y llevó la eliminatoria a los penales. Allí, el Fleetwood se impuso por 5-3 después de que Jay Lynch detuviera el lanzamiento de Bruno Guimarães. Finalmente, el joven Conor Haughey convirtió el penal decisivo y selló una clasificación histórica para el equipo, que compitió 84 posiciones por debajo de su rival en la estructura del fútbol inglés.

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