Las cinco cosas que América necesita mejorar para pelear por el título en la Liguilla

De la Jornada 12 a la 16, el Club América no pudo ganar y en esos cuatro juegos perdió uno y empató tres, esos tres de manera consecutiva.

Por lo tanto, el conjunto azulcrema vino de más a menos en la fase regular del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX y en la última fecha se le podría ir el liderato general.

Por lo tanto, queremos mencionar cinco cosas que el cuadro azulcrema necesita mejorar para aspirar al título.

Recuperar la solidez defensiva

La zaga de Santiago Bueno y Santiago Ramos Mingo se debe consolidar | Hector Vivas/GettyImages

La principal preocupación de Guillermo Almada rumbo a la Liguilla debe ser la fragilidad defensiva de su equipo. Recibieron 18 goles en sus últimos nueve partidos, además, ha perdido consistencia en la marca dentro del área.

Los balones parados y los centros representan una fuente recurrente de peligro y la incorporación de Santiago Bueno y Santiago Ramos Mingo requiere mayor coordinación.

América necesita recuperar la seguridad defensiva que mostró al comienzo del torneo. En eliminatorias, conceder goles evitables puede ser determinante y pueden ser clave en una eliminación.

Mejorar la contundencia

América no puede depender solamente del buen momento de Martín | Jam Media/GettyImages

América ha demostrado que puede generar ocasiones, pero necesita convertir su superioridad ofensiva en resultados.

Necesita evitar depender exclusivamente de Henry Martín, aprovechar mejor las oportunidades dentro del área, mejorar la precisión de los centros y pases finales, así como tener mayor variedad en las soluciones ofensivas.

La falta de contundencia puede resultar especialmente costosa en partidos de ida y vuelta, donde las oportunidades suelen ser limitadas.

Fijar una alineación más constante

Almada debe definir una alineación titular para la Liguilla | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Guillermo Almada ha utilizado rotaciones y modificaciones en distintas posiciones a lo largo del certamen durante su primer semestre en Coapa.

La competencia interna es positiva, pero en la Liguilla será fundamental: consolidar una pareja de centrales, definir quién será el portero titular y evitar cambios innecesarios.

La continuidad puede ayudar a reducir errores defensivos y mejorar la comprensión colectiva, así como dar más confianza en la fase final.

Que el mediocampo sirva de escudo a la zaga

El mediocampo debe proteger a la defensiva | Jam Media/GettyImages

Las Águilas necesitan mejorar su funcionamiento cuando pierden el balón. Sus principales tareas deberían ser: proteger mejor a los centrales, reducir los espacios durante las transiciones defensivas.

El equipo de Almada tiene una vocación ofensiva muy marcada, pero necesita evitar que esa ambición deje espacios que los rivales pueden aprovechar.

Fortalecer la mentalidad y recuperar la confianza

América necesita recuperar su confianza rumbo a la Liguilla | VICTOR CRUZ/GettyImages

Para competir por el título necesitan: evitar desconcentraciones después de recibir goles, manejar mejor los momentos de presión, mantener la calma cuando el rival se adelanta y recuperar la confianza en los momentos clave.

En la Liguilla la concentración durante los 90 minutos y la capacidad para responder ante situaciones adversas es determinante.

A pesar de esas deficiencias, el América por si solo tiene calidad suficiente para competir por el campeonato, pero necesita recuperar su equilibrio colectivo y llegar lo más sólido posible a la fiesta grande.

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