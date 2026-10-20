Las declaraciones de Joel Huiqui previo al duelo ante Pachuca: "Nadie por encima de Cruz Azul"

Tras ganar el pasado fin de semana, Cruz Azul cortó una racha de cuatro juegos sin triunfo. Ahora, la meta del cuadro de la capital del país será tener un cierre torneo positivo para cerrar en lo alto de la general la temporada regular, así mismo lo confirmó el técnico Joel Huiqui previo al duelo ante Pachuca.

“NADIE ESTÁ POR ENCIMA DEL CLUB” 🗣️



Joel Huiqui habló sobre lo difícil que será armar el 11 inicial de Cruz Azul



📹 Mario Badillo pic.twitter.com/9WJOC9MUfp — MedioTiempo (@mediotiempo) October 19, 2026

Nuestra idea es sumar los 15 puntos estaríamos muy cerca del primer lugar, pero nuestro objetivo es ser el mejor equipo de la liga. Este equipo está para mucho, lo demostró el torneo pasado, pero ha sido dos veces el mejor equipo del año y hoy el equipo está consciente que tenemos una gran oportunidad. Hoy nadie nos puede decir que no podemos ir por el bicampeonato, incluso por qué hoy no pensar en un tricampeonato, pero tenemos que ir paso a paso. Joel Huiqui

Cuatro de los cinco juegos que restan a Cruz Azul serán en campo ajeno, situación que no quita el sueño a Joel.

Nos quedan cinco partidos. Nuestra casa es México, entiendo que es más cómodo para nuestro equipo jugar de local, pero aún así nuestro planteamiento será siempre el mismo, pero es una gran oportunidad para nosotros de demostrar que somos un gran equipo. No creo que afecte en nada, vamos a ir por los 15 puntos y estar listos para liguilla. Joel Huiqui

Cruz Azul v Toluca - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Para cerrar, Huiqui no quitó valor a las formas, pero entiende que las mismas valen de muy poco si el equipo no queda campeón de la Liga MX.

Es importante, es clave la forma. La forma depende mucho de lo que representa el rival, pero la idea va a ser la misma, pero hay momentos en los que el rival te va sometiendo en algunas zonas. Ha habido un tinte importante del equipo, creo que es clave que independientemente del resultado, que nos ha pasado con resultados anteriores, y el equipo sigue insistiendoen ganar y ganar. Prefiero quedar campeón. La forma es importante. Joel Huiqui