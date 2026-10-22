Las declaraciones de Matías Almeyda luego de la victoria de Monterrey en Puebla

Los Rayados de Monterrey no tuvieron piedad del Puebla. El conjunto del norte del país hizo pedazos a los de la franja por 1-4, marcador que les mantiene de momento en zona de liguilla. Finalizado el encuentro, Matías Almeyda ofreció declaraciones mediante las cuales, dio valor al trabajo de sus dirigidos.

🔥💙 ¡ALMEYDA SE VA CONTENTO CON LA GOLEADA DE RAYADOS!



Monterrey se impuso 4-1 al Puebla como visitante y dejó buenas sensaciones con su actuación. ¡Los Rayados se llevaron los tres puntos con autoridad! ⚽🤍



📹 Ricardo Ruiz pic.twitter.com/n4ylCPF8ri — MedioTiempo (@mediotiempo) October 22, 2026

Me voy contento con la victoria, con el rendimiento. Uno siempre quiere que sea todo perfecto, pero también hay un rival que avanza, inclusive así el segundo tiempo tuvimos muchísimas ocasiones, por ahí por momentos se perdió el control, pero en líneas generales, feliz, no es fácil hacer 4 goles y ganar de visitante ante un rival que es difícil. Matías Almeyda

Más allá de la victoria y la diferencia de goles por la que la misma se dio, Matías pide mantener la calma, pues sabe que la Liga MX puede cambiar de la noche a la mañana.

Creo que todos conocemos bien nuestro campeonato y esto se define al final, hay que seguir creciendo, mejorando, mantener este equilibrio que estábamos logrando ahora y nada, después las cuentas las haremos al final, pero lo importante es estar en el lote de los 8 primeros. Matías Almeyda

Puebla v Monterrey - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Si bien es cierto que los coles fueron marcados por los grandes referentes de ataque del Monterrey, Matías afirmó que el éxito de la noche en Puebla fue resultado del juego colectivo.

Los goles se ocasionaron porque el equipo jugó en equipo, después obviamente las definiciones, como en todos los goles, marcan la calidad de cada futbolista. Matías Almeyda

El siguiente cotejo para Matías tendrá un sabor especial. El mismo será contra el club de sus amores, las Chivas del Guadalajara, un partido que desde ya tiene sabor de liguilla. Será el primer cruce de Almeyda entre los rojiblancos desde el día que salió de la institución.