Las declaraciones de Víctor Manuel Vucetich luego del fracaso de torneo para los Tigres
Por primera vez en más de una década los Tigres de la UANL se han quedado fuera de la liguilla. La paliza recibida a manos del Pachuca fue el punto culminante de esta debacle. Tras el cotejo y la eliminación, Víctor Manuel Vucetich dio la cara ante la prensa hablando del presente y futuro inmediato del club.
Evidentemente no es lo que quisiéramos, el primer tiempo tuvimos un par de jugadas muy buenas y pudimos irnos arriba en el marcador, después vino descontrol, una acción de un rebote y de ahí nos descontrolamos un poco. Lo que tenemos es agradecerle a la gente que siempre nos ha apoyado, se está en deuda.Víctor Manuel Vucetich
Entre líneas, Vucetich confirmó que no seguirá como entrenador del equipo. Ahora, desde su rol fijo de vicepresidente deportivo trabajará en darle la mejor renovación posible a la plantilla.
Desde que inicié se comentó que entraba como un técnico interino, buscando ayudar y no tomar decisiones precipitadas. Hay que hacer un análisis más profundo y buscar corregir y renovar el plantel.Víctor Manuel Vucetich
Adicional, Víctor Manuel se mostró en desacuerdo con la regla de los minutos a juveniles, entiende que se obliga a los clubes a debutar talentos incluso cuando aún se les considere incompletos.
La regla de menor es algo que nos toca como herencia, no se habían generado minutos y nos ha tocado teniendo que utilizar esa parte de la regla. Hay que cumplirla, lo que queremos es tener gente con peso específico.Víctor Manuel Vucetich
Para cerrar, Vucetich habló sobre el posible llamado de Juan Brunetta a selección mexicana de cara al 2027.
Es común. Nuestra selección siempre ha contado con jugadores naturalizados. Va a depender mucho de esa calidad de jugadores que puedan participar. ¿Qué puede aportar? Pues Juan es un tipo de muchísima calidad, futbolísticamente es un tipo distinto.Víctor Manuel Vucetich
Gerardo Cárdenas es redactor de Sports Illustrated Fútbol, especializado en la cobertura del fútbol mexicano. Realiza un seguimiento amplio y detallado de la Liga MX y la selección mexicana, con especial atención a la actualidad de los clubes, futbolistas y principales acontecimientos que rodean al balompié nacional. Su cobertura también se extiende al fútbol internacional, con un seguimiento puntual del mercado de fichajes europeo y de la actualidad de los grandes clubes del Viejo Continente. Cárdenas es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Además de su labor periodística, ha creado y desarrollado múltiples espacios de comunicación deportiva en el entorno digital, enfocados en acercar la información futbolística a nuevas audiencias.