Las declaraciones de Víctor Manuel Vucetich luego del fracaso de torneo para los Tigres

Por primera vez en más de una década los Tigres de la UANL se han quedado fuera de la liguilla. La paliza recibida a manos del Pachuca fue el punto culminante de esta debacle. Tras el cotejo y la eliminación, Víctor Manuel Vucetich dio la cara ante la prensa hablando del presente y futuro inmediato del club.

¡LAS PALABRAS DE VUCE! 👀



Víctor Manuel Vucetich menciona algunas de las medidas que considera necesarias implementar en Tigres tras quedar eliminado del Apertura 2026.https://t.co/9D34K41vKr pic.twitter.com/4aYjS3p3PK — MedioTiempo (@mediotiempo) November 1, 2026

Evidentemente no es lo que quisiéramos, el primer tiempo tuvimos un par de jugadas muy buenas y pudimos irnos arriba en el marcador, después vino descontrol, una acción de un rebote y de ahí nos descontrolamos un poco. Lo que tenemos es agradecerle a la gente que siempre nos ha apoyado, se está en deuda. Víctor Manuel Vucetich

Entre líneas, Vucetich confirmó que no seguirá como entrenador del equipo. Ahora, desde su rol fijo de vicepresidente deportivo trabajará en darle la mejor renovación posible a la plantilla.

Desde que inicié se comentó que entraba como un técnico interino, buscando ayudar y no tomar decisiones precipitadas. Hay que hacer un análisis más profundo y buscar corregir y renovar el plantel. Víctor Manuel Vucetich

Adicional, Víctor Manuel se mostró en desacuerdo con la regla de los minutos a juveniles, entiende que se obliga a los clubes a debutar talentos incluso cuando aún se les considere incompletos.

Pachuca v Tigres UANL - Torneo Apertura 2026 Liga MX 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

La regla de menor es algo que nos toca como herencia, no se habían generado minutos y nos ha tocado teniendo que utilizar esa parte de la regla. Hay que cumplirla, lo que queremos es tener gente con peso específico. Víctor Manuel Vucetich

Para cerrar, Vucetich habló sobre el posible llamado de Juan Brunetta a selección mexicana de cara al 2027.

Es común. Nuestra selección siempre ha contado con jugadores naturalizados. Va a depender mucho de esa calidad de jugadores que puedan participar. ¿Qué puede aportar? Pues Juan es un tipo de muchísima calidad, futbolísticamente es un tipo distinto. Víctor Manuel Vucetich