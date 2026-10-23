Las estadísticas de Hansi Flick frente al Real Madrid en el Clásico

Desde su llegada al FC Barcelona en 2024, Hansi Flick encontró la manera de imponerse ante uno de los rivales más exigentes del calendario. El entrenador construyó un balance favorable frente al Real Madrid que se refleja tanto en los resultados como en la contundencia de su equipo: ganó seis de los siete Clásicos oficiales que dirigió y perdió solamente uno.

A lo largo de esos siete encuentros, el azulgrana convirtió 22 goles y recibió 11, una estadística que evidencia su poder ofensivo frente al eterno rival.

Las goleadas que marcaron la era Flick

Uno de los primeros golpes de autoridad llegó en octubre de 2024. En aquella visita al Santiago Bernabéu por LaLiga, el Barcelona se impuso por 4-0 con una actuación que dejó en evidencia su capacidad para aprovechar los espacios y castigar los errores defensivos del rival.

La revancha madridista llegó un año después, cuando el Real Madrid ganó por 2-1 en la primera vuelta de LaLiga 2025/26. Sin embargo, ese resultado no modificó la tendencia general de los enfrentamientos, en los que Flick mantuvo una superioridad considerable sobre el conjunto blanco.

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El 25 de octubre los astros se alinean.



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Otro de los triunfos más recordados se produjo en la final de la Supercopa de España de enero de 2025. El blaugrana goleó por 5-2 al merengue y conquistó el título con una demostración ofensiva que reforzó el impacto del entrenador alemán en el equipo.

Tres finales ganadas ante el conjunto blanco

El dominio de Flick no se limita a los partidos de liga: en abril de 2025, el Barcelona venció por 3-2 al Real Madrid en la final de la Copa del Rey. Jules Koundé marcó el gol decisivo en la prórroga y permitió que el conjunto azulgrana sumara otro trofeo frente a su eterno rival.

La Supercopa de España volvió a enfrentar a ambos equipos en enero de 2026, con un desenlace favorable para los catalanes por 3-2. A esos resultados se sumaron otras victorias ligueras, como el 4-3 conseguido en mayo de 2025 y el 2-0 de mayo de 2026.

Un balance que marca diferencias

FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL MADRID | JOSEP LAGO/GettyImages

Con seis triunfos y una sola derrota, Flick consiguió establecer una tendencia favorable en los Clásicos desde que asumió la conducción del Barcelona. La diferencia de 11 goles entre los tantos marcados y recibidos también evidencia el peso ofensivo de su equipo en estos enfrentamientos.

Aunque cada temporada presenta nuevos desafíos y el Real Madrid conserva argumentos para competir al máximo nivel, los antecedentes recientes sitúan al alemán en una posición privilegiada.

Torneo Triunfos del FC Barcelona Empates Triunfos del Real Madrid LaLiga 3 0 1 Copa del Rey 1 0 0 Supercopa 2 0 0 Total 6 0 1

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