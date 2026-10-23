Las estadísticas de José Mourinho frente al FC Barcelona en el Clásico

Tras una intensa semana de UEFA Champions League, la actividad en LaLiga se reanuda con la décima jornada de la temporada 2026/27, que está marcada en rojo en los calendarios: tendrá como plato fuerte el primer Clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid en la actual campaña.

La tabla del campeonato español nos muestra al club catalán como líder con puntaje ideal, con nueve victorias sobre igual cantidad de partidos jugados. Segundo aparece el Atlético de Madrid a cinco puntos, mientras que el Merengue se sitúa tercero a seis unidades. Este compromiso será crucial para las aspiraciones capitalinas a la gloria, ya que el FCB podría sacar una ventaja difícil de recortar si se hace de los tres puntos en el Spotify Camp Nou el próximo domingo.

Este Clásico traerá consigo un ingrediente especial: la vuelta de José Mourinho como entrenador del Real Madrid. El portugués, histriónico y polémico como él solo, ha protagonizado grandes cruces con el Barça en su primer ciclo como míster de la Casa Blanca.

José Mourinho vs FC Barcelona: las estadísticas

Barcelona v Real Madrid - Copa del Rey | Jasper Juinen/GettyImages

The Special One se enfrentó al Barça en 17 oportunidades siendo entrenador del Real Madrid en su primer ciclo, que comprendió entre 2010 y 2013. En ese espectro de tiempo, ganó cinco, empató seis y cayó en seis oportunidades, mostrando así un registro tremendamente parejo contra el acérrimo rival Merengue.

Su primer enfrentamiento fue el 29 de noviembre de 2010 en el Camp Nou, sede del partido de esta jornada, con una derrota inolvidable en su contra: en ese entonces fue 5-0 por LaLiga 2010/11. En la Copa del Rey de esa temporada le ganó por la mínima con gol de Cristiano Ronaldo en Mestalla para alzar el trofeo, en uno de los triunfos más salientes de su ciclo.

Además, protagonizaron una semifinal de UEFA Champions League muy caliente y con victoria catalana por 2-0 en el Bernabéu, sellando el pase a la final con un 1-1 en la vuelta. En esa edición, el Barça le ganó la final al Manchester United en Wembley con una actuación imperial de Leo Messi.

Torneo Triunfos del Real Madrid Empates Triunfos del FC Barcelona LaLiga 2 2 2 Copa del Rey 2 1 2 Supercopa 1 2 1 Champions League 0 1 1 Total 5 6 6

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