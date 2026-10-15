Las estadísticas de Olise en el comienzo de la temporada en comparación con las estrellas del Real Madrid

El comienzo de temporada de Michael Olise no pasa desapercibido en el fútbol europeo: los números del delantero del Bayern Múnich lo colocan por encima de varias estrellas del Real Madrid en una comparación que refleja su influencia ofensiva durante las primeras semanas de la campaña 2026/27.

En sus primeros 13 encuentros, el francés acumula 12 goles y seis asistencias, con un total de 18 participaciones directas en anotaciones; una producción que combina su capacidad para definir con su visión de juego, dos características que lo convierten en una pieza determinante para el conjunto alemán.

Olise marca diferencias frente a las figuras del Madrid

La comparación con los principales referentes en ataque de José Mourinho permite dimensionar el rendimiento del futbolista del Bayern. Kylian Mbappé aparece como el jugador merengue más cercano, con 12 participaciones de gol, una cifra que todavía se encuentra seis por debajo de la alcanzada por Olise.

La diferencia resulta todavía más amplia al observar los registros de Vinícius Júnior, quien suma cinco contribuciones entre goles y asistencias. Por su parte, Endrick acumula tres, mientras que Brahim Díaz registra dos en los datos correspondientes al inicio de la temporada.

💥 El inicio de temporada de Olise está siendo demoledor



⚔️ Así es el cara a cara con varios futbolistas del Madrid pic.twitter.com/9VcHweOrO4 — Diario AS (@diarioas) October 15, 2026

Una efectividad superior a la de Mbappé

Más allá de la producción total, Olise también destaca por su precisión en los remates: el extremo suma seis goles entre la Bundesliga y la UEFA Champions League, con 26 disparos totales y 18 dirigidos al arco.

Mbappé, por su parte, registra nueve tantos en ambas competiciones, pero necesitó 51 remates, de los cuales 31 encontraron la portería.

La diferencia no significa que el delantero del Real Madrid atraviese un mal momento; de hecho, sus nueve goles superan los seis de Olise en ese recorte estadístico pero, aún así, los porcentajes muestran que el francés del Bayern necesita menos disparos para convertir y consigue dirigir una mayor proporción de sus intentos entre los tres palos.

Doce goles y seis asistencias en 13 partidos

Uno de los aspectos más llamativos de Olise es el equilibrio entre su producción goleadora y su participación en las jugadas que terminan con una anotación de sus compañeros. Con 12 tantos, el delantero demuestra que también puede marcar diferencias mediante la creación de juego, una cualidad que amplía sus alternativas ofensivas y dificulta la tarea de los defensores rivales.

Habitualmente ubicado como extremo derecho, el francés aprovecha su perfil zurdo para desplazarse hacia el centro, asociarse y encontrar espacios desde los que puede rematar o habilitar a otros atacantes.

Viking FK v FC Bayern München - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2 | S. Stingl/GettyImages

Para el Bayern Múnich, contar con un futbolista capaz de aportar en ambas funciones representa un recurso importante en una temporada con múltiples objetivos deportivos.

Diomande, otra comparación que favorece al francés

El contraste también resulta contundente al observar los números de Yan Diomande que, según los datos de la comparativa, suma un gol y dos asistencias en 13 partidos. Frente a esos registros, Olise presenta una diferencia considerable tanto en anotaciones como en pases decisivos.

Por ahora, sus estadísticas lo colocan por delante de varios nombres importantes del conjunto madridista y alimentan las expectativas sobre su evolución durante el resto de la temporada.