Las palabras de Joel Huiqui luego del triunfo de Cruz Azul sobre el León: "vamos por el liderato"
El mejor momento del semestre para Cruz Azul ha llegado justo en la etapa ideal, el cierre del torneo regular. Este domingo, los de la capital del país vencieron por 2-1 al León, un resultado que les deja a la caza del liderato igualados en 29 puntos con América y Chivas, detrás de ambos por diferencia de goleo.
Tras la victoria, Joel Huiqui ofreció declaraciones, mediante las cuales el entrenador no ocultó su alegría por la resurrección que ha mostrado su equipo justo en la etapa clave de la temporada.
Está cerrado el cierre de torneo sobretodo pensando en el liderato. Hay una lucha, una guerra importante. Gracias al esfuerzo de todos llevamos 12 puntos muy marcados en un buen ritmo de juego y nos ha permitido estar muy cerca del liderato. Con los que estamos compitiendo en la punta han hecho un gran torneo. La diferencia es mínima. El liderato es uno de los objetivos del club y estaremos cerca si lo hacemos con lo planeado.Joel Huiqui
Huiqui se quitó de encima la etiqueta del "mejor equipo", aunque, afirmó que siempre trata de ser el que más busca los resultados.
Es un empate con diferencias de goles. Para ser el mejor hay que demostrarlo en el campo. Hoy hay un par de goles que no logramos anotar y que nos hubieran puesto en un segundo lugar. Yo sí creo que somos un equipo en el cual se ha madurado, cerrado mejor el torneo, hemos encontrado un ritmo ganador. No me considero el mejor, pero sí el que más trabaja. Cruz Azul es un candidato al título por lo demostrado.Joel Huiqui
A manera de conclusión, Joel dejó entrever que será muy difícil que Andrés Montaño y José Paradela jueguen al mismo tiempo en el once inicial. Si bien son tipos de un nivel individual muy elevado, sólo hay una plaza en el sistema que están peleando entre sí.
Andrés ha hecho un gran cierre de torneo, no solamente con la aportación de goles, pero también el funcionamiento dentro del campo, es un jugador que interpreta muy bien los espacios, que aporta bastante. Es complicado meter a todo el mundo por dentro, tenemos grandes jugadores, hay mucha gente que lo hace bastante bien. Combinarlos a todos es imposible, pero también depende del rival. Destacar lo de Andrés y el regreso de José (Paradela). El equipo tiene grandes jugadores, estamos comprometidos y la competencia es bastante sana.Joel Huiqui
Gerardo Cárdenas es redactor de Sports Illustrated Fútbol, especializado en la cobertura del fútbol mexicano. Realiza un seguimiento amplio y detallado de la Liga MX y la selección mexicana, con especial atención a la actualidad de los clubes, futbolistas y principales acontecimientos que rodean al balompié nacional. Su cobertura también se extiende al fútbol internacional, con un seguimiento puntual del mercado de fichajes europeo y de la actualidad de los grandes clubes del Viejo Continente. Cárdenas es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Además de su labor periodística, ha creado y desarrollado múltiples espacios de comunicación deportiva en el entorno digital, enfocados en acercar la información futbolística a nuevas audiencias.