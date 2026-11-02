Las palabras de Joel Huiqui luego del triunfo de Cruz Azul sobre el León: "vamos por el liderato"

El mejor momento del semestre para Cruz Azul ha llegado justo en la etapa ideal, el cierre del torneo regular. Este domingo, los de la capital del país vencieron por 2-1 al León, un resultado que les deja a la caza del liderato igualados en 29 puntos con América y Chivas, detrás de ambos por diferencia de goleo.

Tras la victoria, Joel Huiqui ofreció declaraciones, mediante las cuales el entrenador no ocultó su alegría por la resurrección que ha mostrado su equipo justo en la etapa clave de la temporada.

🚂💙 ¡EL LIDERATO SIGUE SIENDO EL OBJETIVO DE CRUZ AZUL!



Joel Huiqui destacó la buena campaña de La Máquina y reconoció que la pelea por la cima está muy cerrada. Con 12 puntos en disputa, aseguró que buscarán quedarse con el primer lugar, ya sea antes o hasta el cierre del… pic.twitter.com/D7N9AKUizu — MedioTiempo (@mediotiempo) November 2, 2026

Está cerrado el cierre de torneo sobretodo pensando en el liderato. Hay una lucha, una guerra importante. Gracias al esfuerzo de todos llevamos 12 puntos muy marcados en un buen ritmo de juego y nos ha permitido estar muy cerca del liderato. Con los que estamos compitiendo en la punta han hecho un gran torneo. La diferencia es mínima. El liderato es uno de los objetivos del club y estaremos cerca si lo hacemos con lo planeado. Joel Huiqui

Huiqui se quitó de encima la etiqueta del "mejor equipo", aunque, afirmó que siempre trata de ser el que más busca los resultados.

Es un empate con diferencias de goles. Para ser el mejor hay que demostrarlo en el campo. Hoy hay un par de goles que no logramos anotar y que nos hubieran puesto en un segundo lugar. Yo sí creo que somos un equipo en el cual se ha madurado, cerrado mejor el torneo, hemos encontrado un ritmo ganador. No me considero el mejor, pero sí el que más trabaja. Cruz Azul es un candidato al título por lo demostrado. Joel Huiqui

Cruz Azul v Leon - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

A manera de conclusión, Joel dejó entrever que será muy difícil que Andrés Montaño y José Paradela jueguen al mismo tiempo en el once inicial. Si bien son tipos de un nivel individual muy elevado, sólo hay una plaza en el sistema que están peleando entre sí.

Andrés ha hecho un gran cierre de torneo, no solamente con la aportación de goles, pero también el funcionamiento dentro del campo, es un jugador que interpreta muy bien los espacios, que aporta bastante. Es complicado meter a todo el mundo por dentro, tenemos grandes jugadores, hay mucha gente que lo hace bastante bien. Combinarlos a todos es imposible, pero también depende del rival. Destacar lo de Andrés y el regreso de José (Paradela). El equipo tiene grandes jugadores, estamos comprometidos y la competencia es bastante sana. Joel Huiqui