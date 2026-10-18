Las polémicas arbitrales en la victoria del Real Madrid sobre el Sevilla

El Real Madrid tuvo una de sus mejores presentaciones en lo que va de la temporada 2026/2027 de LaLiga. El cuadro dirigido por José Mourinho se impuso por marcador de 4-1 ante el Sevilla, con goles de Arda Güler y Yan Diomandé, y doblete de Kylian Mbappé.

Sin embargo, el duelo no estuvo exento de polémica. En el minuto 22 se registró una jugada en la que Arda Güler habría conectado a Peque en la cara con el codo. En caso de haberse sancionado, el Real Madrid se habría quedado con diez jugadores muy temprano en el partido.

Los analistas del VAR no encontraron una toma clara en la que se viera la posible agresión y la jugada no se sancionó.

🖥️💥 El VAR no pudo analizar la acción entre Arda Güler y Peque.



❌ Tras revisar todas las cámaras disponibles durante 2:20', no encontró una toma en la que se apreciase con claridad el punto de impacto y la intensidad.



▪️ Al no existir una toma adecuada, no puede intervenir. pic.twitter.com/xgzyudYXJt — Archivo VAR (@ArchivoVAR) October 18, 2026

Al minuto 62, el árbitro Mateo Busquets Ferrer pitó un penalti a favor del cuadro merengue, mismo que generó un intenso debate.

El delantero buscó un balón filtrado dentro del área, tras un pase de Yan Diomandé, pero fue derribado por Andrés Castrín. El silbante Busquets Ferrer no lo dudó ni un segundo y marcó la pena máxima a favor de los locales.

Aunque la jugada fue muy rápida, en la repetición se puede apreciar que el defensa del Sevilla alcanza a contactar a Mbappé lo suficiente como para cortar su avance y terminar con una jugada clara.

FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-SEVILLA | OSCAR DEL POZO/GettyImages

Pasada la polémica, Mbappé tomó el balón y definió de manera perfecta, a lo Panenka, para vencer al guardameta Odisseas Vlachodimos y firmar su doblete.

El delantero salió al minuto 85 y le dejó su lugar a Carlos Espí.

Mbappé sigue con paso firme en busca del Balón de Oro 2026

FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-SEVILLA | OSCAR DEL POZO/GettyImages

En vísperas de la entrega del Balón de Oro, Mbappé demuestra partido a partido que es uno de los favoritos para quedarse con el trofeo y que tiene argumentos de sobra para conseguirlo.

El delantero francés suma 11 goles y dos asistencias en 11 partidos disputados en todas las competencias esta temporada.