Las polémicas arbitrales que hubo en el Rayados vs Chivas y el saldo que dejó

Este sábado en El Gigante de Acero, Rayados y Chivas se jugaban bastante, ya que ambos tenían el objetivo de ganarse un lugar en la Liguilla por el título del Apertura 2026. La realidad es que los regios tenían más urgencia de hacerse con el triunfo debido a lo apretado que está la tabla, sin embargo, cayeron por la mínima, además perdieron elementos por expulsión.

¡Chivas vence 1-0 a Rayados! 🇲🇽⚽️🔥



⚽️ 'Piojo' Alvarado adelantó al Rebaño (9').

🧤 'Tala' Rangel atajó un penal (19') para mantener la ventaja.

🔴 Orbelín Pineda se fue expulsado al 90' dejando a Monterrey con diez.

💻 Diego Rossi había anotado al 90'+6, pero el VAR determinó… pic.twitter.com/ObXgGTJe8D — Plano Deportivo (@PlanoDeportivo) October 25, 2026

El Guadalajara se fue muy rápido arriba en el marcador. Al minuto 9, Víctor Guzmán se equivocó en la salida, ya que al querer salir jugando entregó el esférico a Santi Sandoval, quien se llevó el esférico para únicamente tocar hacia Roberto Alvarado, quien definió tranquilamente.



A pesar de esto, La Pandilla tuvo la oportunidad de igualar rápidamente, ya que Bryan González cometió una falta dentro del área sobre Ricardo Chávez para darse la pena máxima. El encargado de ejecutar fue el argentino Lucas Ocampos, mas no pudo superar al arquero Raúl Rangel, que tapó con el cuerpo. Este fue el segundo penal consecutivo que falla El Pura Sangre, pues apenas el fin de semana pasado no concretó contra Pachuca.

¡VUELVE A FALLAR! 😰⚽



Lucas Ocampos ha fallado tres de los 11 penales que ha cobrado con Monterrey. Lo más preocupante para Rayados es que los últimos dos fueron de manera consecutiva: esta noche ante Chivas y en la Jornada 12 frente a Pachuca. pic.twitter.com/79g0Hwo772 — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) October 25, 2026

Para el complemento, el Rebaño Sagrado tuvo por lo menos tres claras de gol, pero su falta de definición fue inverosímil, El Negrito Sandoval abanicó la pelota estando frente al arco y Kevin Castañeda voló su remate. Posteriormente, Diego Campillo reventó el travesaño. Al mismo tiempo, el uruguayo Diego Rossi pudo lograr la igualada, pero El Tala hizo una gran atajada.



En la recta final vino la polémica. Castañeda se escapaba con el esférico cuando fue detenido por una falta de Orbelín Pineda, la cual al ver en repetición se notó que no era para roja sino para amarilla. Para mala suerte de Monterrey, el VAR no llamó al árbitro Víctor Cáceres para revisar la acción, manteniéndose la expulsión del Maguito, quien se fue enfadado a los vestidores.

EXPULSIÓN DE ORBELÍN 🟥



Al ser el último hombre, Orbelín Pineda empuja al minuto 90 del hombro al mediocampista rojiblanco Kevin Catañeda Luis Rey Mejía. Además ya acumulaba una tarjeta amarilla.

No veremos su presencia en la cancha ante Xolos de Tijuana el próximo 31 de… pic.twitter.com/bc2iKiFQgL — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) October 25, 2026

Se habían dado seis minutos de agregado, pero tras los inconvenientes se alargó hasta ocho minutos, tiempo en el que Rossi había conseguido el empate al empujar el esférico tras eludir una barrida del Piojo Alvarado. Pese a la extrema euforia de los locales por haber rescatado un punto, desde el VAR llamaron al silbante, quien se dio cuenta que el uruguayo se ayudó con el brazo y la mano para cambiar la posición del balón, quedando anulado.



Todavía al final, el técnico argentino Matías Almeyda no quedó a gusto con las señalizaciones del cuerpo arbitral, así que fue a reclamar, ganándose la expulsión, dándole cierre a un partido entretenido que se vio azotado por la lluvia.

¡El gol de Diego Rossi (Monterrey) ante C.D. Guadalajara es anulado por un contacto con la mano! Partido del torneo Apertura 2026; narración de @AgomezlunaM para Univision/TUDN USA pic.twitter.com/Ygq4XH7pt3 — lilboimx (@lilboimx) October 25, 2026

Con esto, y a falta del resto de la jornada, Rayados de Monterrey es séptimo de la tabla con 20 puntos, mientras Chivas regresó al subliderato con 26 unidades.