Liverpool y Arsenal se enfrentan este domingo 1 de noviembre en Anfield en el duelo más atractivo de la novena jornada de la Premier League 2026/27.

Los Reds llegan en un gran momento: suman cuatro triunfos seguidos entre la Premier y la Champions, el último un 2-0 al Brighton, y a mitad de semana eliminaron al Chelsea por penales en la Copa de la Liga. Son cuartos con 15 puntos y una victoria los dejaría a solo tres del campeón.

El Arsenal comparte el liderato con el Manchester City tras ganarle 2-0 al Everton, pero viene de protagonizar un papelón con la eliminación en la Copa de la Liga ante el Fleetwood Town de la cuarta división. Andoni Iraola y Mikel Arteta, amigos y excompañeros, se vuelven a encontrar cara a cara.

La posible alineación de Liverpool vs Arsenal

POR - Alisson Becker: Vuelve al arco rotar en la Copa de la Liga. Seguridad y experiencia para partidos como estos.

LD - Ronald Araujo: Fue el jugador del partido ante el Brighton. Aporta potencia, velocidad para defender a campo abierto y una agresividad que le viene bien a un duelo de esta intensidad.

DFC - Jérémy Jacquet: Uno de los jóvenes en mejor momento de Europa, ya consolidado también en la selección francesa. Tiene temple con la pelota y una lectura del juego impropia de su edad.

DFC - Virgil van Dijk: El capitán y el líder de la defensa. Su dominio del juego aéreo serán claves ante un Arsenal que vive de la pelota parada.

LI - Miloš Kerkez: Jugó hasta el minuto 88 ante el Brighton y es un fijo en el lateral izquierdo. Tiene recorrido, buena conducción y llegada para acompañar a Gakpo.

MC - Alexis Mac Allister: El cerebro del mediocampo. El argentino ordena, presiona y distribuye. Su duelo con Rice puede definir el dominio del partido.

Liverpool FC v Villarreal CF - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3 | NurPhoto/GettyImages

MC - Ryan Gravenberch: Potencia, conducción y capacidad para romper líneas. Un volante dinámico, de un gran despliegue y que no negocia el esfuerzo.

ED - Bradley Barcola: Le dio la asistencia a Isak para el 2-0 ante el Brighton. Rápido, desequilibrante y con mucha profundidad, su duelo con Calafiori será uno de los más atractivos del partido.

MCO - Florian Wirtz: El futbolista que hace jugar a este Liverpool. Se torció el tobillo ante el Brighton, pero entró ante el Chelsea y convirtió su penal en la definición, por lo que se estima que estará desde el arranque.

EI - Cody Gakpo: Incansable por la izquierda, llega al gol y colabora en el retroceso. Cuando se perfila desde afuera hacia adentro, los arqueros rivales tiemblan.

DC - Alexander Isak: Atraviesa un gran momento. Marcó ante el Brighton y lleva 6 tantos en esta temporada. Elegante, letal en el área, sabe encontrarse con sus compañeros y atacar los espacios.

La posible alineación de Arsenal vs Liverpool

POR - David Raya: Uno de los arqueros más regulares de la Premier en los últimos años y al que menos goles le han convertido en este torneo (5).

LD - Ben White: Le dio la asistencia a Gabriel para el 2-0 ante el Everton. Sobrio, inteligente para cerrar por dentro y muy valioso en las pelotas paradas, además de un referente del plantel.

DFC - Ezri Konsa: Abrió el marcador ante el Everton a los siete minutos. Con Saliba lesionado, se ganó un lugar en la zaga.

DFC - Gabriel Magalhães: El líder de la defensa y una amenaza constante cada vez que va a buscar el gol al área rival. Su duelo con Isak será determinante en el resultado.

LI - Riccardo Calafiori: Llega con una molestia leve en la cadera, pero apunta a estar. Zurdo, técnico y con libertad para meterse por dentro, tendrá la difícil tarea de frenar a Barcola.

MC - Declan Rice: El motor del campeón. Recupera, conduce y se suma al ataque con potencia. Será el encargado de controlar los movimientos de Mac Allister.

MC - Bruno Guimarães: Los penales se le están convirtiendo en una pesadilla. Tras errar con Noruega en el Mundial, volvió a fallar el decisivo ante Fleetwood Town. De todas formas, su capacidad para recuperar y distribuir lo convierte en una pieza clave para Arteta.

Fleetwood Town v Arsenal - Carabao Cup Fourth Round | Carl Recine/GettyImages

ED - Noni Madueke: Con Saka lesionado, carga con la responsabilidad del desequilibrio por la derecha. Encara, busca el pie cambiado y siempre intenta.

MCO - Martin Ødegaard: El capitán entró en el segundo tiempo en Fleetwood y convirtió su penal en la definición. Es el que marca el ritmo y conecta al equipo.

EI - Eberechi Eze: Creatividad pura por la izquierda. Su gambeta en espacios reducidos y su pegada pueden ser decisivas en un partido que se anticipa muy cerrado.

DC - Viktor Gyökeres: Marcó el gol del empate en Fleetwood y convirtió su penal en la definición, además de dar la asistencia a Konsa ante el Everton. Potente, con buen juego de espaldas, tendrá un duelo aparte con Van Dijk.

Así se vería la formación de Liverpool (4-2-3-1)

Portero: Alisson Becker

Defensores: Ronald Araujo, Jérémy Jacquet, Virgil van Dijk, Miloš Kerkez

Mediocampistas: Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch

Mediapuntas: Bradley Barcola, Florian Wirtz, Cody Gakpo

Delantero: Alexander Isak

Así se vería la formación de Arsenal (4-2-3-1)

Portero: David Raya

Defensores: Ben White, Ezri Konsa, Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori

Mediocampistas: Declan Rice, Bruno Guimarães

Mediapuntas: Noni Madueke, Martin Ødegaard, Eberechi Eze

Delantero: Viktor Gyökeres