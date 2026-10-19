Las posibles alineaciones titulares del partido Chivas vs Necaxa

Este martes, en la correspondiente Jornada 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX el Club Deportivo Guadalajara recibirá en casa a los Hidrorayos del Necaxa.

Se medirán el martes 20 de octubre a las 20:07 horas (Estados Unidos) y 18:07 horas (México) desde el Akron.

El Rebaño Sagrado aún se mantiene en zona de liguilla, con 20 puntos, pero no han ganado en sus últimos cuatro partidos. Mientras que, los de Aguascalientes, se encuentran casi en el fondo de la tabla, con nueve puntos. Tan solo cinco unidades más que el sotanero Juárez FC.

De esa manera, les compartimos las posibles alineaciones titulares de ambos clubes.

La posible alineación de Chivas vs Necaxa

Ángel Sepúlveda marcó en el Clásico Tapatío | Jam Media/GettyImages

PO: Raúl Rangel - Es un portero de bajo perfil con grandes reflejos y muy seguro en el juego aéreo.

DFC: Daniel Aguirre - Es un mediocampista reconvertido en central/lateral derecho. Destaca por lectura de juego, anticipación, recuperación y conducción.

DFC: Carlos Hernández - Ante la lesión de Diego Campillo, el juvenil canterano Carlos Hernández tomaría la titularidad ante las múltiples bajas por lesión en la zaga.

DFC: Luis Rey - El canterano juvenil podría recibir la oportunidad de volver jugar como titular ante las ausencias de lesión de Romo, Gómez, Castillo y González.

MD: Richard Ledezma - Es un futbolista muy técnico y asociativo, capaz de jugar como carrilero, lateral o mediocampista.

MC: Brian Gutiérrez - Mediocampista creativo y polivalente, capaz de jugar entre líneas, como interior o incluso como pivote/doble pivote.

MC: Fernando González - El mediocampista defensivo es uno de los referentes del equipo, es uno de los líderes que funciona como escudo en el centro del campo.

MI: Hugo Camberos - El CT sorprendió al debutar cono titular a Leonel Calderón, pero tarde o temprano podría volver a la titularidad Hugo Camberos.

MCO: Roberto Alvarado - Es un futbolista técnico, inteligente y muy asociativo. Puede jugar por ambas bandas o por dentro. Es uno de los jugadores más completos del ataque rojiblanco.

MCO: Santiago Sandoval - Este puesto puede estar muy disputado en las próximas semanas, Efraín Álvarez ha comenzado a regresar de a poco y Jordan Carrillo como Kevin Castañena puedes ser titulares, inclusive Ricardo Marín.

DC: Ángel Sepúlveda - Es el delantero de mayor experiencia del equipo y aunque falló un penalti la jornada pasada fue el autor del único gol del equipo.

Así se vería la formación de Chivas (3-4-2-1)

Portero: Raúl Rangel.

Defensas: Daniel Aguirre, Carlos Hernández, Luis Rey.

Mediocampistas: Richard Ledezma, Fernando González, Omar Govea, Hugo Camberos; Roberto Alvarado, Santiago Sandoval.

Delanteros: Ángel Sepúlveda.

Así se vería la formación del Necaxa (3-4-3)

Portero: Christopher Andrade.

Defensas: Kaiky Naves, Alexis Peña , Agustín Oliveros.

Mediocampistas: Kevin Rosero, Pedro Pedraza, Lorenzo Faravelli, Javier Ruiz.

Delanteros: Raúl Martínez, Julián Carranza, Juan Valencia.

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