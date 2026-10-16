Las posibles alineaciones titulares del partido Chivas vs Tigres UANL

Este fin de semana en la correspondiente Jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX el Club Deportivo Guadalajara recibirá en casa al Club Tigres UANL.

Se medirán el sábado 17 de octubre a las 19:07 horas (Estados Unidos) y 17:07 horas (México) desde el Akron.

El conjunto rojiblanco es cuarto lugar de la clasificación con 19 puntos, pero no han ganado en sus últimos tres partidos. Mientras que, el cuadro auriazul llega con 13 unidades y ganando sus últimos dos cotejos.

De esa manera, les compartimos las posibles alineaciones titulares de ambos clubes.

La posible alineación de Chivas vs Tigres UANL

Ángel Sepúlveda marcó en el Clásico Tapatío | Jam Media/GettyImages

PO: Raúl Rangel - Es un portero de bajo perfil con grandes reflejos y muy seguro en el juego aéreo.

DFC: Daniel Aguirre - Es un mediocampista reconvertido en central/lateral derecho. Destaca por lectura de juego, anticipación, recuperación y conducción.

DFC: Carlos Hernández - Ante la lesión de Diego Campillo, el juvenil canterano Carlos Hernández tomaría la titularidad ante las múltiples bajas por lesión en la zaga.

DFC: Luis Rey - El canterano juvenil podría recibir la oportunidad de volver jugar como titular ante las ausencias de lesión de Romo, Gómez, Castillo y González.

MD: Richard Ledezma - Es un futbolista muy técnico y asociativo, capaz de jugar como carrilero, lateral o mediocampista.

MC: Brian Gutiérrez - Mediocampista creativo y polivalente, capaz de jugar entre líneas, como interior o incluso como pivote/doble pivote.

MC: Fernando González - El mediocampista defensivo es uno de los referentes del equipo, es uno de los líderes que funciona como escudo en el centro del campo.

MI: Hugo Camberos - El CT sorprendió al debutar cono titular a Leonel Calderón, pero tarde o temprano podría volver a la titularidad Hugo Camberos.

MCO: Roberto Alvarado - Es un futbolista técnico, inteligente y muy asociativo. Puede jugar por ambas bandas o por dentro. Es uno de los jugadores más completos del ataque rojiblanco.

MCO: Santiago Sandoval - Este puesto puede estar muy disputado en las próximas semanas, Efraín Álvarez ha comenzado a regresar de a poco y Jordan Carrillo como Kevin Castañena puedes ser titulares, inclusive Ricardo Marín.

DC: Ángel Sepúlveda - Es el delantero de mayor experiencia del equipo y aunque falló un penalti la jornada pasada fue el autor del único gol del equipo.

Así se vería la formación de Chivas (3-4-2-1)

Portero: Raúl Rangel.

Defensas: Daniel Aguirre, Carlos Hernández, Luis Rey.

Mediocampistas: Richard Ledezma, Fernando González, Omar Govea, Hugo Camberos; Roberto Alvarado, Santiago Sandoval.

Delanteros: Ángel Sepúlveda.

La posible alineación titular de Tigres UANL vs Chivas

Guillermo Martínez marcó ante Toluca | Azael Rodriguez/GettyImages

PO: Nahuel Guzmán - El portero argentino se mantiene al resguardo de la portería felina. Destaca por su ubicación, reflejos, liderazgo y juego con los pies.

LD: Jesús Garza - Es un lateral dinámico y polivalente, capaz de jugar por ambas bandas. Ya regresó de su lesión la fecha pasada jugando los últimos minutos del partido, por lo que en este juego podría volver a ser titular.

DFC: Joaquim - El central brasileño es de perfil físico y agresivo. Destaca por su fuerza en los duelos y juego aéreo.

DFC: Alan Franco - El central argentino es completo en lo defensivo y cuenta con potencia física y agresividad en los duelos mano a mano.

LI: Mauro Lainez - Destaca por su conducción, velocidad, desborde y capacidad para atacar por las bandas. Se ha ido ganando la titularidad.

MC: César Araújo - El pivote uruguayo es un jugador férreo con mucha potencia física y que se complementa muy bien con su compatriota en el mediocampo.

MC: Fernando Gorriarán - El capitán del equipo le inyecta dinamismo y jerarquía al medio campo del equipo. Es un elemento clave en el funcionamiento de la zona baja.

MI: Diego Lainez - El volante mexicano destaca por su velocidad y dinamismo, así como el despliegue físico.

MCO: Juan Brunetta - El enganche argentino es un jugador peligroso en el ataque que ofrece muchas opciones en la ofensiva. Viene de marcar un doblete.

Mi: Emiliano Gómez - Vucetich ha tomado la decisión de poner de titular al uruguayo Gómez como volante izquierdo en los últimos juegos.

DC: Guillermo Martínez - El 'Memote' ha sido titular en los juegos más recientes y viene de marcar un gol, aunque hay que tomar en cuenta que Rodrigo Aguirre seguiría siendo el titular, pero venía de jugar la Fecha FIFA la semana pasada.

Así se vería la formación del Tigres (4-2-3-1)

Portero: Nahuel Guzmán.

Defensas: Jesús Garza, Joaquim, Alan Franco, Mauro Lainez.

Mediocampista: Fernando Gorriarán, César Araújo; Diego Lainez, Juan Brunetta, Emiliano Gómez.

Delantero: Guillermo Martínez.

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