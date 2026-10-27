Las posibles alineaciones titulares del partido entre el Liverpool y el Chelsea

Este miércoles, el Liverpool y el Chelsea se enfrentarán en Anfield por la cuarta ronda de la Carabao Cup. Es un duelo a partido único, por lo que Andoni Iraola y Xabi Alonso van a buscar la clasificación a la siguiente instancia con sus mejores jugadores disponibles.

Los Reds llegan después de vencer 2-0 al Brighton por la Premier League el domingo, mientras que los Blues buscarán recuperarse de la derrota por 2-0 ante el Tottenham el sábado en Stamford Bridge.

La posible alineación del Liverpool vs Chelsea

Alexander Isak, Bradley Barcola, Liverpool | Liverpool FC/GettyImages

POR: Giorgi Mamardashvili - La Carabao Cup le da la chance de tener los minutos que difícilmente encuentra en la Premier. El DT suele repartir oportunidades entre sus arqueros en esta competición por lo que perfilaría para ser titular el miércoles.

LD: Ronald Araújo - El zaguero se ganó Anfield en tiempo récord. Ante el Brighton dejó ocho despejes y 11 intervenciones defensivas, uno de los mejores del equipo. Su adaptación al lateral derecho le servirá al equipo para enfrentar al Chelsea y su fortaleza física más todavía, para detener a los delanteros blues.

DFC: Jérémy Jacquet - Lleva tan poco tiempo en el Liverpool que sorprende la naturalidad con la que se desenvuelve a la par de Virgil van Dijk. Responde cuando el equipo está en apuros y no se deja pasar por encima en ese tipo de situaciones.

DFC: Virgil van Dijk - La experiencia del neerlandés va a ser fundamental para neutralizar el poderío ofensivo del Chelsea. Con Araújo reconvertido en lateral y Jacquet a su lado, el capitán tiene la responsabilidad de dirigir a la defensa.

LI: Milos Kerkez - Todavía tiene que trabajar en la regularidad. Tiene partidos de mucha disciplina defensiva, pero sufre cuando atacan mucho por su sector. Eso si, su despliegue ofensivo le da posibilidades al Liverpool de adelantarse más y generar peligro.

MC: Alexis Mac Allister - Está haciendo méritos para que la dirigencia reconsidere su situación contractual. Viene de un doblete en la Champions contra el Villareal aunque este miércoles puede que tenga que trabajar mucho más desde sectores defensivos y, desde ahi, encontrar los pases al ataque.

MC: Ryan Gravenberch - Iraola lo probó en posiciones adelantadas, pero su sociedad con Mac Allister funciona mejor desde la base del mediocampo. Va a ser el encargado de superar la primera presión blue sin recurrir constantemente al pase largo.

ED: Rio Ngumoha - Su partido contra el Submarino Amarillo, en el cual dejó dos asistencias, le abrió las puertas de la titularidad. Este partido eliminatorio es otra oportunidad de mostrar que lo de la Champions no fue solo un destello pasajero.

MCO: Trey Nyoni - Podría ser titular en lugar de Florian Wirtz que es duda por una molestia. Nyoni está vinculado a tareas de elaboración desde sectores más defensivos por lo que, este miércoles podría tener más libertad para acercarse y recibir cerca del área rival.

EI: Bradley Barcola - Los cuestionamientos de las primeras semanas empiezan a quedar como cosa del pasado. Generó una sociedad muy fructífera con Alexander Isak en el ataque y, además, ya marcó tres goles en la Champions.

DC: Alexander Isak - Es el goleador del equipo, con seis tantos en la Premier. Por eso, a pesar de tener opciones de rotación, Iraola posiblemente opte por dejar al sueco como titular. Recuperó la eficacia que lo caracterizó en el Newcastle y había dejado atrás luego de la lesión que lo tuvo lejos de las canchas durante un tiempo.

Así se vería la formación del Liverpool (4-2-3-1)

Portero: Giorgi Mamardashvili

Defensas: Ronald Araujo, Jérémy Jaquet, Virgil van Dijk, Milos Kerkez

Mediocampistas: Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch

Mediapuntas: Rio Ngumoha, Trey Nyoni, Bradley Barcola

Delantero: Alexander Isak

La posible alineación del Chelsea vs Liverpool

Danny Welbeck, Levi Colwill, Chelsea | Mike Hewitt/GettyImages

POR: Mike Penders - El fútbol le da revancha apenas cuatro días después de su desafortunado estreno como titular en la Premier. Su error contra los Spurs terminó en gol en contra, por lo que tiene que recuperar confianza para poder hacerle frente a un Liverpool que viene de convertir seis tantos en sus últimos dos partidos.

DFC: Josh Acheampong - De a poco se transformó en un futbolista habitual en el once de Alonso. Le resulta fácil conducir la pelota desde la defensa para ayudar a superar la presión rival, pero esas incursiones ofensivas van a tener que ser mejor calculadas este miércoles para no regalar espacios.

DFC: Wesley Fofana - La competencia interna en la defensa blue está que arde. La consolidación de Acheampong y el rendimiento de Maxence Lacroix redujeron su protagonismo, pero su rendimiento en la Carabao Cup puede cambiar eso. Es una oportunidad para aprovechar.

DFC: Levi Colwill - La presión del equipo de Iraola le va a dificultar las salidas, por eso va a tener que prestar especial atención a la ubicación de sus compañeros para encontrar los pases filtrados y evitar que el equipo quede encerrado cerca de su área.

CAD: Malo Gusto - Otro sector con competencia es el carril derecho, la cual se intensificó con la incorporación de Marco Palestra y las actuaciones de Pedro Neto en esa posición. Gusto podría reivindicarse con sus habituales incorporaciones ofensivas, sin descuidar su espalda.

MC: Roméo Lavia - Estuvo relegado en los últimos partidos de los Blues. Por eso, este miércoles tiene que dejar su mejor versión en la cancha y mostrar que su capacidad para proteger la pelota bajo presión es valiosa para evitar pérdidas en la mitad de la cancha.

MC: Valentín Barco - El argentino podría exhibir su versatilidad en una zona donde el Chelsea necesita de eso. Si bien está acostumbrado a desenvolverse por izquierda, puede aprovechar su buena técnica para apurar los pases a los delanteros desde el mediocampo. Además, marcó un gol y dio una asistencia en este torneo.

CAI: Marco Palestra - Perfila para ser titular en este partido de la Carabao Cup. Es una alternativa ofensiva diferente a lo que podría ofrecer Jarrel Hato, que es más defensivo. Tiene que adaptar su recorrido para poder ser el conector de la zaga con el ataque.

MCO: Estevao - Cole Palmer va a cumplir su fecha de suspensión en este partido debido a su expulsión contra el Tottenham, por eso, Estevao perfila para titular. Como mediapunta puede explotar su habilitad en el uno contra uno y buscar asociaciones con Danny Welbeck cerca del área rival.

MCO: Geovany Quenda - Está en proceso de adaptación al dinamismo del fútbol inglés. Le costó el partido del sábado, sobre todo incorporarse con más facilidad al ataque. Por eso, contra el Liverpool tiene una nueva oportunidad para seguir conociendose con sus compañeros y mostrándose como opción en el ataque.

DC: Danny Welbeck - Joao Pedro no diría presente en Anfield por lo que Welbeck ocuparía su lugar. El DT comprobó las dificultades de utilizar a Morgan Rogers como referencia ofensiva y ahora apostaría por un nueve de oficio que, de hecho, ya lleva tres goles en la Carabao.

Así se vería la formación del Chelsea (3-4-2-1)

Portero: Mike Penders

Defensas: Josh Acheampong, Wesley Fofana, Levi Colwill

Mediocampistas: Malo Gusto, Roméo Lavia, Valentín Barco, Marco Palestra

Mediapuntas: Estevao, Geovany Quenda

Delantero: Danny Welbeck

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