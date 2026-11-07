Las posibles alineaciones titulares del partido León vs Chivas

El último partido de la penúltima fecha de la fase regular será en casa del Club León en la correspondiente Jornada 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX cuando reciba al Club Deportivo Guadalajara.

El compromiso será este domingo 8 de noviembre a las 22:10 horas (Estados Unidos) y 20:10 horas (México) entre el séptimo y el sublíder general.

De esa manera, les compartimos las posibles alineaciones del cuadro guanajuatense y el conjunto tapatío.

La posible alineación titular de León vs Chivas

José Alvarado viene de marcar a la Máquina de penalti | CARL DE SOUZA/GettyImages

PO: Óscar García - El guardameta que destaca por sus reflejos, sus reacciones en distancias cortas y su capacidad para intervenir en mano a mano.

LD: Iván Moreno - El lateral derecho tiene vocación ofensiva, velocidad y capacidad para incorporarse al ataque y enviar centros al área.

DFC: Jhohan Romaña - El defensa central es fuerte en los duelos individuales, agresivo en la marca y con buena capacidad para anticipar.

DFC: Juan José Guevara - El central destaca por su fortaleza física, el juego aéreo y la disputa de balones divididos.

LI: Christopher Mora - Es un lateral derecho joven, con capacidad para incorporarse al ataque y recorrer la banda.

MCD: José Rodríguez - El jugador destaca por su recuperación de balón, posicionamiento táctico, anticipación y disciplina defensiva.

MD: Édgar Guerra - Es un extremo veloz y vertical, con buen desborde en el uno contra uno y capacidad para atacar los espacios a la espalda de los defensores.

MC: Rodrigo Echeverría - El mediocampista es disciplinado tácticamente, fuerte en los duelos y eficaz para recuperar balones y dar equilibrio al equipo.

MC: Daniel Arcila - El jugador cuenta con buen control orientado, capacidad para filtrar pases y habilidad para generar ocasiones cerca del área.

MI: Ismael Díaz - Es un atacante habilidoso, con buen regate, aceleración y capacidad para jugar por ambas bandas.

DC: Alfonso Alvarado - El delantero mexicano tiene buenos desmarques, capacidad para asociarse con sus compañeros.

Así se vería la formación del León (4-1-4-1)

Portero: Óscar García.

Defensas: Iván Moreno, Jhohan Romaña, Juan José Guevara, Christopher Mora.

Mediocampistas: José Rodríguez; Édgar Guerra, Rodrigo Echeverría, Daniel Arcila, Ismael Díaz.

Delanteros: Alfonso Alvarado.

La posible alineación titular de Chivas vs León

Roberto Alvarado es el líder del equipo | Jam Media/GettyImages

PO: Raúl Rangel - Es un portero de bajo perfil con grandes reflejos y muy seguro en el juego aéreo.

DFC: Daniel Aguirre - Es un mediocampista reconvertido en central/lateral derecho. Destaca por lectura de juego, anticipación, recuperación y conducción.

DFC: Diego Campillo - El defensa central versátil, con buena salida de balón y capacidad para conducir desde el fondo.

DFC: Luis Romo - Es un jugador de gran capacidad táctica, recuperación y distribución.

MD: Richard Ledezma - Es un futbolista muy técnico y asociativo, capaz de jugar como carrilero, lateral o mediocampista.

MC: Fernando González - El mediocampista defensivo es uno de los referentes del equipo, es uno de los líderes que funciona como escudo en el centro del campo.

MC: Omar Govea - Es un mediocentro de perfil organizador, con buen manejo de balón y precisión en los pases

MI: Bryan González - Es un lateral o carrilero izquierdo y carrilero que destaca por su velocidad y profundidad.

MCO: Santiago Sandoval - Este puesto puede estar muy disputado en las próximas semanas.

MCO: Efraín Álvarez - Ha regresado a su puesto como titular, luego de haberse recuperado de sus molestias físicas.

DC: Roberto Álvarado - El referente rojiblanco puede jugar por ambas bandas o por dentro. Es uno de los jugadores más completos del ataque rojiblanco.

Así se vería la formación de Chivas (3-4-2-1)

Portero: Raúl Rangel.

Defensas: Daniel Aguirre, Diego Campillo, Luis Romo.

Mediocampistas: Richard Ledezma, Fernando González, Omar Govea, Bryan González; Santiago Sandoval, Efraín Álvarez.

Delanteros: Roberto Alvarado