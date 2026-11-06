Las posibles alineaciones titulares del partido Toluca vs Monterrey

Toluca recibirá a Rayados de Monterrey este sábado 7 de noviembre en actividad de la jornada 16 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. La escuadra escarlata se encuentra en el quinto lugar de la clasificación general, mientras que los regiomontanos están en noveno puesto, actualmente fuera de la liguilla.

A continuación te contamos cómo saldrían ambas escuadras para su enfrentamiento en el Estadio Nemesio Diez.

La alineación titular de Monterrey vs Toluca

Portero: Esteban Andrada: El argentino regresó a Rayados como una opción más del plantel y se hizo de la titularidad. Suma ocho jornadas al hilo iniciando y jugando los 90 minutos.

Lateral derecho: Ricardo Chávez: El lateral mexicano de 31 años tiene la confianza de Matías Almeyda. Ha disputado 13 duelos esta temporada, es decir, solamente no tuvo participación en un duelo.

Defensa central: Víctor Guzmán: El 'Toro' está firmando una buena campaña con Rayados y se ha ganó un llamado a la selección mexicana en la Fecha FIFA de septiembre-octubre.

Defensa central: Carlos Salcedo: A inicio de la temporada pocos habrían pronosticado que Salcedo sería el defensa titular de Rayados esta temporada, pero el 'Titán' ha recuperado nivel bajo las órdenes de Almeyda.

Lateral izquierdo: Gerardo Arteaga: Parecía que el lateral de 28 años ya era un caso perdido, pero el 'Pastor' Almeyda ha conseguido que recupere algo del nivel que lo llevó a Europa y al Tri.

Mediocampista central: Orbelín Pineda: Después de cumplir un partido de sanción tras ver la tarjeta roja ante Chivas, el mediocampista guerrerense volvería al once inicial. Pineda suma un gol y dos asistencias en 11 encuentros.

Mediocampista central: César Garza: Garza es uno de los elementos que se han ganado minutos con base en su esfuerzo. El medio de 21 años ha tenido participación en siete partidos consecutivos.

Extremo izquierdo: Lucas Ocampos: Después de algunas temporadas decepcionantes, Ocampos se ha mostrado en gran nivel este semestre. El futbolista argentino registra siete goles y tres asistencias en 12 partidos.

Lucas Ocampos ha sido un líder para Monterrey esta temporada | Azael Rodriguez/GettyImages

Extremo derecho: Jesús Corona: El 'Tecatito' es otro de los elementos que se han visto beneficiados tras la llegada de Almeyda. En 13 partidos suma dos goles y dos asistencias.

Mediapunta: Diego Rossi: El delantero uruguayo ha sido uno de los refuerzos con mejor rendimiento este torneo. Rossi tiene cinco goles y tres asistencias en 13 duelos.

Delantero centro: Hugo Cuypers: El delantero belga de 29 años viene de marcar un doblete ante Xolos de Tijuana y suma seis goles en toda la temporada.

Así se vería la formación de Monterrey (4-2-3-1)

Portero: Esteban Andrada.

Defensas: Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo, Gerardo Arteaga.

Mediocampistas: César Garza, Orbelín Pineda.

Delanteros: Lucas Ocampos, Diego Rossi, Jesús Manuel Corona, Hugo Cuypers

Así se vería la formación del Toluca (4-3-3)

Federico Viñas, uno de los mejores delanteros del Apertura 2026 | Agustin Cuevas/GettyImages

Portero: Luis García.

Defensas: Santiago Simón, Bruno Méndez, Everardo López, Jesús Gallardo.

Mediocampistas: Franco Romero, Jesús Angulo, Jorge Díaz-Price

Delanteros: Nicolás Castro, Helinho, Federico Viñas.

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