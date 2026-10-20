Las posibles alineaciones titulares para el partido Atlas vs América

Se viene la fecha doble del fútbol mexicano con la Jornada 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX entre el Atlas FC que recibirá al Club América en el Estadio Jalisco. El cruce será este miércoles 21 de octubre a las 21:00 horas (Estados Unidos) y 19:00 horas (México).

De esa manera, les compartimos las alineaciones de los Rojinegros y Águilas en el cierra de la jornada.

La posible alineación de Atlas vs América

Ryan Mmaee viene de marcar ante los Rayos | Leopoldo Smith/GettyImages

PO: Camilo Vargas - El colombiano es un portero de gran experiencia, destaca por colocación, reflejos, reacción y juego aéreo.

LD: Jorge Sánchez - El mexicano es un lateral de gran despliegue físico, velocidad y vocación ofensiva.

DFC: Adonis Frías - El argentino es un central aguerrido, con buena lectura defensiva y capacidad para anticipar a los delanteros.

DFC: Juanjo Purata - Es un defensa central fuerte y dominante en el juego aéreo.

LI: Jorge Rodríguez - El jugador destaca por su capacidad para recorrer la banda izquierda, apoyar la salida del balón y ofrecer amplitud en ataque.

MC: Elías Montiel - Es un mediocentro dinámico e inteligente tácticamente. Destaca por recuperación, lectura de espacios, presión, conducción y capacidad para progresar el balón.

MC: Paulo Ramírez - Es un mediocampista técnico y asociativo, con movilidad para ofrecer líneas de pase y ayudar en la circulación.

MCO: Kevin Zenón - Es un mediocampista técnico y vertical. Tiene buen regate, cambio de ritmo, conducción y capacidad para jugar abierto o meterse hacia dentro para crear peligro.

MCO: Luís Esteves - Es un mediocampista técnico y creativo, con buen control, conducción y pase.

DC: Florián Monzón - Es un delantero centro físico y de área. Destaca por atacar espacios, fijar centrales y juego aéreo.

DC: Ryan Mmaee - Es un delantero potente, capaz de jugar de espaldas, proteger el balón y atacar espacios.

Así se vería la formación de Atlas (4-2-2-2)

Portero: Camilo Vargas.

Defensas: Jorge Sánchez, Adonis Frías, Juanjo Purata, Jorge Rodríguez.

Mediocampistas: Elías Montiel, Paulo Ramírez; Kevin Zenon, Luís Esteves.

Delanteros: Florián Monzón, Ryan Mmaee.

La posible alineación de América vs Atlas

Rodríguez renovó con América hasta el 2030 | Leopoldo Smith/GettyImages

PO: Luis Ángel Malagón - El portero mexicano destaca por sus reflejos, agilidad en el mano a mano y capacidad de reacción ante remates cercanos.

LD: Dagoberto Espinoza - Es un jugador dinámico, versátil y con buena capacidad para incorporarse al ataque.

DFC: Santiago Bueno - El central uruguayo es de perfil físico y táctico, con capacidad para anticipar, disputar duelos y proteger el área.

DFC: Santiago Ramos - El argentino es un central zurdo de buena técnica, fuerte en los duelos físicos y con capacidad para anticipar a los delanteros.

LI: Franco Rossano - El mexicano es un lateral zurdo con velocidad, buena aceleración y capacidad para recorrer toda la banda.

MC: Erick Sánchez - Es un volante dinámico y técnico, capaz de jugar como interior o mediocentro.

MC: Israel Reyes - Es medio polivalente, intenso y agresivo en la marca. Puede jugar como central, lateral derecho u mediocentro.

MD: Alejandro Zendejas - El norteamericano es un atacante zurdo, técnico, creativo y desequilibrante. Sus principales virtudes son el regate en espacios reducidos y los cambios de dirección.

MCO: Carlos Álvarez - El jugador español es zurdo, técnico y creativo, destaca por su agilidad, conducción en espacios reducidos y visión de juego.

MI: Brian Rodríguez - El extremo uruguayo es muy explosivo y vertical. Su principal arma es el uno contra uno: velocidad, cambio de ritmo y regate para superar defensores.

DC: Henry Martín - El delantero centro tiene buen juego de espaldas. Destaca por su posicionamiento, movimientos dentro del área y definición.

Así se vería la formación del América (4-2-3-1)

Portero: Luis Ángel Malagón.

Defensas: Dagoberto Espinoza, Santiago Bueno, Santiago Ramos, Franco Rossano.

Mediocampistas: Erick Sánchez, Israel Reyes; Alejandro Zendejas, Carlos Álvarez, Brian Rodríguez.

Delantero: Henry Martín.

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