Las posibles alineaciones titulares para el partido Chivas vs Atlante

Este sábado 31 de octubre en el Estadio Akron, Chivas y Atlante se medirán para la Jornada 15 del Apertura 2026. A diferencia de los rojiblancos que navegan en aguas más tranquilas al estar en los primeros lugares de la clasificación, los azulgranas están a nada de la eliminación, pues en estos instantes, los números todavía les dan vida, sin embargo, si no vencen podrían ponerse a pensar desde ahora en el próximo semestre.



Tras la victoria sobre Rayados en el Estadio BBVA, el Guadalajara se quedó en el tercer sitio de la tabla general con 26 puntos, mientras los Potros de Hierro son antepenúltimos con 14 unidades tras haber caído 0-1 frente al San Luis.



El Rebaño seguirá sin estar completo una vez más, ya que José Castillo, Miguel Tapias, Brian Gutiérrez, Miguel Gómez y Ángel Sepúlveda se mantienen lesionados, pero la buena noticia es que Luis Romo ya entrenó a la par de sus compañeros, por lo que podría ser elegible tras haberse ausentado algunas semanas tras su concentración con la selección mexicana en la Fecha FIFA.



“Respecto al hospital, en el transcurso de esta semana ya pinta una noticia positiva, en un futbolista que es titular en el esquema de Gabriel Milito. Consultamos el estatus de Luis Romo, jugador que se había ausentado después de la selección nacional y nos cuentan que ya, este día (martes), entrenó a la par del resto del plantel y por lo tanto está en condiciones de participar; sin embargo, la decisión recaerá en el cuerpo técnico”, comentó Diego Yvey de ESPN, en el programa ‘Fútbol Picante’.



“La situación de Brian Gutiérrez y José Castillo, todavía esperando a que les den el pulgar arriba. Son los que tienen más posibilidades de poder aparecer en la convocatoria antes de Miguelito Gómez. De Ángel Sepúlveda todavía hay que esperar, está en rehabilitación. Pinta que va a ser complicado que aparezca en la convocatoria del próximo viernes para jugar contra Atlante. Todavía hay que esperar en la situación del delantero”, añadió.



Aquí están las posibles alineaciones de ambos equipos:

El posible once de Chivas vs Atlante

Roberto Alvarado | Jam Media/GettyImages

Portero: Raúl Rangel – Una vez más, El Tala fue el héroe rojiblanco la jornada pasada al detener un penal y realizar grandes intervenciones que evitaron el empate contra los regios.

Defensa: Diego Campillo – El canterano viene de haber sido uno de los futbolistas que más acciones defensivas tuvo contra Rayados al llevar a cabo doce. Tuvo un buen recorrido por el sector izquierdo para frentar los ataques. También tuvo un remate frente al arco que terminó volando.

Defensa: Luis Rey – El también canterano se ha afianzado en la zaga, demostrando al cuerpo técnico que puede con la responsabilidad. Al igual que Campillo, tuvo doce acciones defensivas.

Defensa: Dani Aguirre – Tampoco desentonó la jornada pasada, demostrando que los tres forman una gran fortaleza. Tuvo seis acciones defensivas y aun cuando Luis Romo puede volver, es poco factible que se le arriesgue tan rápido.

Interior izquierdo: Bryan González – Tras dejar atrás su lesión, El Cotorro ya volvió a apoderarse del puesto. Suma bastante al frente, sin embargo, en el partido pasado cometió un penal que pudo haber evitado el triunfo rojiblanco.

Interior derecho: Richard Ledezma – Del mismo modo, el ex del PSV Eindhoven está adueñado del rol. Por ahora, no ha logrado recuperar el nivel que mostró el torneo pasado, el cual lo tuvo en el radar de la selección.

Pivote: Rubén González – El Oso sigue siendo el corazón del mediocampo, un hombre que trabaja muy bien en la recuperación gracias a sus cuatro pulmones. Contra Monterrey piso diferentes zonas del campo para apoyar a sus compañeros.

Mediocentro: Omar Govea – Logró superar su lesión y ahora está en el mediocampo a lado del Oso, la dupla que más le agrada a Gabriel Milito y que fue utilizada a lo largo del torneo pasado. Kevin Castañeda y Jordan Carrillo seguirían con su papel de relevos.

Mediapunta: Santi Sandoval – El Negrito se avivó en contra de Monterrey cuando aprovechó el error en la salida de Víctor Guzmán para asistir. Sin embargo, también tuvo otras opciones para tranquilizar las aguas, pero falló frente al arco y eso es algo en lo que debe trabajar al igual que el resto.

Mediapunta: Roberto Alvarado – El Piojo puso el único tanto en el triunfo tapatío contra los regios, definiendo de gran forma. Se mantiene como el más determinante del ataque.

Delantero: Ricardo Marín – Sin Ángel Sepúlveda, El 4K queda como la opción número uno para comandar el frente de ataque. No tuvo muchos destellos la jornada anterior, pero ante los Potros podría reencontrarse con el gol.

Santiago Sandoval | Jam Media/GettyImages

Así se vería la posible alineación de Chivas (3-4-2-1)



Portero: ‘Tala’ Rangel

Defensas: Diego Campillo, Luis Rey, Dani Aguirre

Mediocampistas: ‘Cotorro’ González, Omar Govea, ‘Oso’ González, Richy Ledezma

Delanteros: Santi Sandoval, Ricardo Marín, ‘Piojo’ Alvarado

El posible once del Atlante (5-3-2)

Luis Calzadilla | Manuel Velasquez/GettyImages

Portero: Óscar Jiménez

Defensas: Walter Portales, Nico Carrera, Diogo Bagüi, Aaron Quirós, Walter Clar

Mediocampistas: Martín Sarrafiore, Eugenio Pizzuto, Luis Calzadilla

Delanteros: Luis Puente, Jhojan Julio

MÁS NOTICIAS SOBRE EL 27 FC