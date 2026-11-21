Este domingo 22 de noviembre, Chivas y Cruz Azul se enfrentan en el Estadio Akron y no sólo por los tres puntos sino con la esperanza de poder acabar en la cima. Su otro rival por el liderato, América, disputa su juego el sábado 21 de noviembre contra Tigres en el Volcán, así que ambos llegarán sabiendo qué necesitan para quedar en el primer sitio de la clasificación rumbo a la Liguilla.



Luego del encuentro del Rebaño ante León, Richard Ledezma, Daniel Aguirre y Rubén González tuvieron que abandonar el partido por distintas molestias. El lateral derecho presentó una molestia en el tobillo, el defensa sufrió una sobrecarga muscular y El Oso acabó con calambres, sin embargo, los tres entrenaron con normalidad durante la semana. A la vez, sus convocados por México para la Fecha FIFA, Santiago Sandoval, Luis Romo, Raúl Rangel, Roberto Alvarado y Diego Campillo, regresaron sin presentar problemas.



En el caso de La Máquina Celeste, también hubo buenas noticias porque entrenaron con plantilla completa sin tener lesionados ni sancionados. Erik Lira, Andrés Montaño y Chiquete Orozco volvieron totalmente sanos del llamado de la selección. La única preocupación recae en el mediocampista argentino José Paradela, ya que acumula cuatro tarjetas amarillas y de recibir una más, se perdería el arranque de la Liguilla.



Aquí están las posibles alineaciones titulares de ambos equipos para el cotejo:

El posible once de Chivas

Bryan González | Jam Media/GettyImages

Portero: Raúl Rangel – El arquero vio actividad entre semana con la selección siendo titular. Una vez más fue señalado por algunos errores, pero en este cotejo tendrá que demostrar su valía.

Defensa: Diego Campillo – Pese a haber sido convocado por México, no vio acción en ninguno de los dos cotejos contra los Reggae-Boyz. El canterano sólo se ha perdido un partido del torneo.

Defensa: Luis Romo – A diferencia de su compañero, el sinaloense sí vio actividad en el juego de Ida contra Jamaica. En la fecha pasada del torneo local, el capitán tuvo el mayor número de pases con 100. Gracias a estas características, es por la que tiene el respaldo del cuerpo técnico.

Defensa: Dani Aguirre – Contra los Esmeraldas de León, el gringo puso una asistencia. A pesar de ser colocado como zaguero, sabe muy bien cómo jugar en el mediocampo porque su posición anterior era como atacante.

Pivote: Rubén González – El Oso está fijo en el once titular porque ningún otro tiene su recorrido, además termina siempre como un defensa más apoyando a sus compañeros. En el último duelo fue muy exacto a la hora de entregar el esférico registrando 78 pases acertados.

Mediocentro: Omar Govea – Sin tantos reflectores como otros de sus compañeros, pero el potosino está convertido en el péndulo del mediocampo, siendo el organizador para poder armar la ofensiva.

Interior izquierdo: Bryan González – El Cotorro es una de las mejores armas del equipo rojiblanco, ya que cuenta con amplio recorrido para lanzarse al frente, además de su buen disparo y precisión para mandar centros al área.

Interior derecho: Richard Ledezma – A lo largo del semestre, el lateral solamente se ha perdido un juego, lo que habla de su importancia en el esquema del argentino Gabriel Milito.

Mediapunta: Santi Sandoval – En su aventura con el combinado nacional, el canterano provocó uno de los tantos al tener participación dentro del área, marcándose penal. Con el Rebaño ha sido utilizado últimamente como un falso ‘9’, pero esta vez podría bajar para armar la ofensiva, así que Efraín Álvarez quedaría como suplente.

Mediapunta: Roberto Alvarado – El Piojo fue titular en los dos encuentros de la selección mexicana, pero aun así llegaría en plenitud para poder estar en el once rojiblanco. Sigue siendo uno de los más peligrosos con sus desbordes por el costado derecho.

Delantero: Ricardo Marín – La jornada pasada le tocó ser suplente y entrar de relevo, pero ahora habría posibilidades de verlo arrancar, ya que, con la Liguilla a la vuelta de la esquina, el equipo debe tener a su ‘9’ en la mejor forma posible.

Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Ricardo Marín | Leopoldo Smith/GettyImages

Así se vería la posible alineación de Chivas (3-4-2-1)



Portero: ‘Tala’ Rangel

Defensas: Luis Romo, Diego Campillo, Dani Aguirre;

Mediocampistas: ‘Cotorro’ González, ‘Oso’ González, Omar Govea, Richi Ledezma

Delanteros: Santi Sandoval, ‘Piojo’ Alvarado, Ricardo Marín

El posible once de Cruz Azul

Kevin Mier | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

Portero: Kevin Mier – El colombiano se mantiene como el titular a pesar de que a veces se ha llevado las grandes críticas de la afición por sus excesos de confianza.

Defensa: Willer Ditta – Durante la semana el periodista argentino César Luis Merlo reportó que La Máquina habría extendido el contrato del colombiano. De este modo, está blindando a uno de sus pilares en la zaga central.

Defensa: Gonzalo Piovi – Mucho se ha rumorado sobre la posible partida del argentino, mas sigue siendo fundamental en la zaga. En la pasada jornada destacó con seis despejes y cinco recuperaciones.

Defensa: Chiquete Orozco – Tras haber tenido participación con México en los cuartos de vuelta de la Nations League, el zaguero apunta para ser parte de la línea defensiva. Se espera que reciba fuertes abucheos en la que fue su casa.

Lateral izquierdo: Omar Campos – A pesar del retorno de Carlos Rotondi, el canterano lagunero ha ganado la partida por el puesto convenciendo al cuerpo técnico. De hecho, el defensa ha participado en cada uno de los duelos del semestre.

Lateral derecho: Jeremy Márquez – Si bien se trajo a Alan Mozo para tener más alternativas en el puesto, el canterano rojinegro se ha consolidado en el rol, tanto que volvieron a utilizarlo de ese modo en la pasada jornada.

Pivote: Erik Lira – Si hay alguien que tiene una condición digna de admirar ese es el capitán celeste. Fue titular en los dos juegos de México, pero eso no sería excusa para no verle aparecer de inicio, pues es el motor del mediocampo.

Pivote: Agustín Palavecino – Otro que entró de cambio contra los regios. El atacante es un elemento importante en la generación de juego. Sólo se ha perdido un juego del semestre. Si bien su dupla ideal es a lado de José Paradela, este último podría ser cuidado rumbo a la Liguilla.

Mediocentro: Charly Rodríguez – Al otro capitán cementero le tocó ingresar de relevo, mas normalmente es un titular inamovible. Para este importante juego volvería a ser inicial.

Mediocentro: Andrés Montaño – Después de estar casi borrado, el ex del Mazatlán ha vivido un torneo de ensueño aportando seis goles y cinco asistencias, catapultándolo de nuevo a ser material de selección nacional.

Delantero: Nico Ibáñez – El romperredes le habría ganado el quite al nigeriano Christian Ebere y al uruguayo Gabriel Fernández. Su buena movilidad lo hace difícil de marcar, además no duda a la hora de probar su disparo.

Cruz Azul celebra un gol ante Tigres | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

Así se vería la posible alineación de Cruz Azul (5-4-1)



Portero: Kevin Mier

Defensas: Omar Campos, Chiquete Orozco, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Jeremy Márquez

Mediocampistas: Andrés Montaño, Charly Rodríguez, Erik Lira, Agustín Palavecino

Delantero: Nico Ibáñez