Las tres opciones de Flick para reemplazar a Rodri ante el Atlético de Madrid

El FC Barcelona consiguió una victoria importante por 3-0 ante el Aston Villa en la cuarta jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2026/27, pero el resultado dejó una preocupación que puede condicionar sus planes para el próximo compromiso.

Rodri terminó con molestias en los isquiotibiales y tuvo que abandonar el campo de juego durante el descanso, una situación que encendió las alarmas en el cuerpo técnico de Hansi Flick a pocos días de un enfrentamiento determinante contra el Atlético de Madrid por LaLiga.

El mediocampista fue sometido a pruebas para conocer el alcance del problema y se determinó que, a raíz de una pequeña lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha, no estará en condiciones de jugar este domingo. En ese escenario, su ausencia representa un contratiempo para el entrenador, especialmente por la importancia que tiene en la organización del juego azulgrana y por la exigencia del rival que tendrá enfrente.

COMUNICADO MÉDICO



El jugador del primer equipo Rodrigo Hernández se ha sometido a unas pruebas médicas a raíz de las molestias musculares que notó en el partido de ayer contra el Aston Villa.



Las pruebas confirman que sufre una pequeña lesión en el bíceps femoral de la pierna… pic.twitter.com/xSGi9McmVj — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 4, 2026

Un partido que puede cambiar el liderato

La visita al Metropolitano aparece como uno de los encuentros más importantes de la jornada. El conjunto catalán y el Atlético se enfrentarán en un duelo directo entre los dos primeros clasificados, separados por apenas dos puntos. Por lo tanto, el resultado podría provocar un cambio en la cima de la clasificación y modificar el panorama de la pelea por el campeonato.

A este escenario se suma una situación complicada en cuanto a las bajas: el blaugrana ya tiene fuera de disponibilidad a Andreas Christensen, Xavi Espart, Eric García, Jules Koundé, Dani Olmo y Roony Bardghji. De todas formas, Christensen y Koundé atraviesan la etapa final de sus respectivas recuperaciones y todavía conservan posibilidades de llegar al compromiso.

En ese contexto, Flick deberá encontrar la mejor combinación para mantener el funcionamiento del equipo sin modificar demasiado su estructura.

Marc Bernal, el reemplazo más natural

FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4 | Quality Sport Images/GettyImages

La primera posibilidad es Marc Bernal, quien parte con cierta ventaja después de haber sido el elegido por Flick para ingresar por Rodri durante el descanso frente al Aston Villa. El juvenil conoce perfectamente la función de pivote y representa una alternativa que permitiría conservar la distribución habitual del equipo.

Su capacidad para participar en la salida desde el fondo, ofrecer líneas de pase y ocupar correctamente los espacios son algunas de sus principales virtudes. Además, su presencia permitiría que Pedri y Fermín López mantuvieran sus posiciones habituales, sin necesidad de realizar demasiados ajustes tácticos.

Frenkie de Jong, experiencia y jerarquía en el mediocampo

FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4 | Eurasia Sport Images/GettyImages

Otra alternativa es Frenkie de Jong. El neerlandés cuenta con experiencia en encuentros de máxima exigencia y puede aportar conducción, capacidad para superar líneas de presión y mayor jerarquía en la zona central.

Sin embargo, su situación física también exige precaución, ya que viene recuperando ritmo competitivo después de permanecer tres meses marginado de la actividad competitiva por una lesión.

Además, las necesidades defensivas del Barcelona podrían condicionar su ubicación. Ante las numerosas bajas en la última línea, Flick probó recientemente al futbolista como defensor central, por lo que su utilización en el mediocampo dependerá de cómo consiga reorganizar la defensa.

Gavi, intensidad para disputar el centro del campo

FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4 | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Por último aparece Gavi, una alternativa que ofrece características diferentes; el canterano se encuentra disponible y busca recuperar protagonismo dentro de los planes del técnico.

Su intensidad, capacidad de recuperación y agresividad en la presión pueden resultar especialmente útiles frente a un Atlético que suele plantear partidos físicos y de mucha disputa en la mitad de la cancha. El campeón del mundo podría acompañar a Pedri o Fermín en una estructura con mayor despliegue y sacrificio defensivo.

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