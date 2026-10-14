Las tres opciones del Real Madrid para reemplazar a Vinicius Jr.

El Real Madrid tendrá que afrontar sus próximos cuatro compromisos de liga sin Vinicius Jr., quien ha recibido una fuerte sanción disciplinaria. El brasileño fue castigado con dos encuentros por un jalón de cabello a un rival, mientras que los otros dos corresponden a sus actitudes agresivas contra el cuerpo arbitral.

La ausencia del extremo representa un problema importante para el conjunto merengue, especialmente por su capacidad para generar desequilibrio en el último tercio del campo. No obstante, da la impresión que Jose Mourinho tiene talento de sobra para llenar un vacío tan radical como el del brasileño.

Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27 | Denis Doyle/GettyImages

La primera opción, y la más natural desde el punto de vista posicional, es Yan Diomandé. El jovn atacante reúne características que le permiten ocupar directamente el lugar de Vinicius. Una forma sencilla de explicarlo, es decir que el marfileño es el jugador más espejo en la plantilla del cuadro blanco al camiseta número siete.

Esta alternativa permitiría mantener prácticamente intacto el funcionamiento colectivo del Real Madrid. Yan entraría a la cancha con la simple labor de ocupar el puesto y fungir con las mismas tareas que Vinicius, más allá de la diferencia de jerarquías entre ambos.

Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27 | Mateo Villalba/GettyImages

La segunda posibilidad pasa por desplazar a Kylian Mbappé hacia el extremo izquierdo, una demarcación que conoce perfectamente y donde ha destacado en los inicios de su carrera. Este movimiento liberaría la posición de centro delantero, permitiendo que Carlos Espí o Endrick aparezcan como referencias ofensivas dentro del área rival.

Con semejante modificación, el Real Madrid mantendría una amenaza constante por los costados y ganaría presencia dentro del área. Tanto Espí como Endrick ofrecen alternativas para atacar espacios y finalizar jugadas, mientras que Mbappé tendría mayor libertad para aprovechar su velocidad y buscar diagonales hacia posiciones de remate.

Para cerrar, aparece una tercera variante protagonizada por Jude Bellingham. El inglés podría desempeñarse como falso extremo izquierdo, partiendo desde la banda, aunque, siempre buscando el centro de la cancha generando superioridad y liberando la banda para que el lateral entre vacío.

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