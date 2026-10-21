Le preguntan a José Mourinho si Courtois es el mejor portero que ha dirigido y sorprende con su respuesta

El Real Madrid goleó 4-1 al RB Leipzig, en el partido correspondiente a la fecha número tres por la UEFA Champions League. La escuadra merengue ha ganado los tres partidos que ha disputado esta temporada en la máxima competencia de Europa a nivel de clubes.

Sin embargo, al término del compromiso, cuando José Mourinho salió a hablar frente a los medios, no le preguntaron precisamente por el encuentro que su equipo acababa de ganar ni por el buen comienza de campaña que han tenido.

¿Es Courtois el mejor portero al que has dirigido?, le preguntaron de forma directa a un hombre de fútbol que tiende a contestar también de la misma manera. Y aunque en esta ocasión José Mourinho pareció esconder un poco su respuesta, igual no se fue tanto por las ramas y contestó lo siguiente, con total franqueza:

Si digo que es el mejor, Julio César me llamará en dos minutos, diciendo que él me ganó la UCL en el Inter.



Todo lo que puedo decir es que Cech es el mejor portero en la historia de la Premier League, y cuando Courtois llegó al Chelsea, con 20 años, se convirtió en el titular, y ganamos la PL con él. José Mourinho

• Is Courtois the best GK you have coached?



🚨🗣️ José Mourinho: "If I say he is the best, Julio Cesar will call me in 2 minutes, saying that he won me the UCL at Inter."



"All I can say is that Cech is the best GK in Premier League history, and when Courtois arrived at Chelsea,… pic.twitter.com/YJYDtHfzSu — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 21, 2026

El Real Madrid ya piensa en el Superclásico de España, frente al Barcelona

Ahora, los dirigidos por José Mourinho volverán a LaLiga para afrontar el Superclásico de España, con la ilusión de conseguir un buen resultado fuera de casa para acercarse en la tabla de posiciones a su acérrimo rival.

El FC Barcelona, que perdió al día de ayer ante el PSG en la jornada número tres por la UEFA Champions League, es el líder absoluto en la tabla de posiciones de LaLiga, con un registro de 27 puntos, 39 goles a favor por solo nueve en contra, logrando una diferencia de goles de +30. Todo esto, tras haberse disputado apenas las primeras nueve fechas.

En conferencia de prensa, le preguntaron sobre la designación del árbitro que llevará el partido más importante en lo que va de la temporada española. Y esto fue lo que Mourinho contestó:

No me gusta esa información. Se le nombra oficialmente 24 horas antes del partido.



No me gusta la filtración de la identidad del árbitro que va a dirigir el partido días antes José Mourinho.

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