León vs Chivas: previa, predicciones y alineaciones
Con este duelo se cierra la Jornada 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX entre el Club León y el Club Deportivo Guadalajara en el Estadio León en un compromiso muy importante para los dos clubes que quieren meterse a la Liguilla.
A continuación, les compartimos la mejor información acerca de este compromiso que será muy interesante para ver si el Rebaño Sagrado mantendrá el paso y los esmeraldas seguirán entre los mejores ocho.
Pronóstico SI Fútbol
Para este cotejo vemos posible que haya un empate debido a que los dos tiene oportunidades de ganar, pero el Rebaño tiene una muy buena racha sin perder y quieren avabzar a la siguiente ronda en la mejor posición.
Los Panzas Verdes están en zona de clasificación y quieren seguir con ese paso para meterse a la fiesta grande y competir por el título.
León 1-1 Chivas
¿A qué hora se juega el León vs Chivas?
- Ciudad: León
- Estadio: León
- Fecha: domingo 8 de noviembre
- Hora: 22:00 EE.UU (Este), 20:00 MX
Historial de enfrentamientos directos entre León vs Chivas (últimos cinco enfrentamientos)
- León: 3
- Empate: 0
- Chivas: 2
- Último partido entre ambos: 18/03/26 - Chivas 5-0 León - Liga MX
Últimos 5 partidos
León
Chivas
Cruz Azul 2-1 León
Chivas 4-2 Atlante
León 1-1 Toluca 24/10/26
Monterrey 0-1 Chivas
Tigres 0-2 León 20/10/26
Necax 0-1 Chivas
León 3-5 América 17/10/26
Chivas 1-1 Tigres
Puebla 1-1 León 09/10/26
Atlas 1-1 Chivaa
¿Cómo ver el León vs Chivas por Televisión y Streaming online?
Países
Canal TV / Streaming Online
Estados Unidos
ViX
México
FOX One
Últimas noticias de León
Los Panzas Verdes sufrieron una nueva derrota en el Apertura 2026 después de caer 2-1 ante Cruz Azul en la Ciudad de México, un resultado que complica su panorama en la recta final de la fase regular y aumenta la presión de cara a sus últimos dos compromisos del torneo.
La clasificación a la Liguilla sigue al alcance del conjunto esmeralda, pero tendrá que cerrar fuerte en las dos últimas fechas restantes.
La posible alineación de León (4-1-4-1): Óscar García; Iván Moreno, Jhohan Romaña, Juan Guevara, Sebastián Vegas; Daniel Arcila, Fernando Beltrán, Rodrigo Echeverría; Alfonso Alvarado, Ismael Díaz, Edgar Guerra.
Últimas noticias de Chivas
Ocho futbolistas de Chivas fueron considerados por el tricolor Sub-20 para la Fecha FIFA de noviembre, en la que el combinado nacional realizará una gira de preparación por Chile como parte de su proceso formativo.
Los Rojiblancos elegidos por Alex Diego son Sebastián Liceaga, Leonel Calderón, Carlos Hernández, Yohan Orozco, Diego Covarrubias, Gael García, Samir Inda y Hugo Camberos, quienes tendrán la oportunidad de representar a México.
La posible alineación de Chivas (3-4-2-1): Raúl Rangel; Daniel Aguirre, Diego Campillo, Bryan González; Richard Ledezma, Brian Gutiérrez, Fernando González, Leonel Calderón; Roberto Alvarado, Efraín Álvarez; Ángel Sepúlveda.
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Benjamín Guerra es redactor en Sports Illustrated Fútbol. Tiene una trayectoria de más de una década colaborando en los medios de comunicación tradicionales y digitales en el sector regional, nacional e internacional como escritor deportivo especializado en fútbol.