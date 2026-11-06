León vs Chivas: previa, predicciones y alineaciones

Con este duelo se cierra la Jornada 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX entre el Club León y el Club Deportivo Guadalajara en el Estadio León en un compromiso muy importante para los dos clubes que quieren meterse a la Liguilla.

A continuación, les compartimos la mejor información acerca de este compromiso que será muy interesante para ver si el Rebaño Sagrado mantendrá el paso y los esmeraldas seguirán entre los mejores ocho.

Pronóstico SI Fútbol

Para este cotejo vemos posible que haya un empate debido a que los dos tiene oportunidades de ganar, pero el Rebaño tiene una muy buena racha sin perder y quieren avabzar a la siguiente ronda en la mejor posición.

Los Panzas Verdes están en zona de clasificación y quieren seguir con ese paso para meterse a la fiesta grande y competir por el título.

León 1-1 Chivas

¿A qué hora se juega el León vs Chivas?

Ciudad: León

Estadio: León

Fecha: domingo 8 de noviembre

Hora: 22:00 EE.UU (Este), 20:00 MX

La sede será el Estadio León | Leopoldo Smith/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre León vs Chivas (últimos cinco enfrentamientos)

León: 3

3 Empate : 0

: 0 Chivas: 2

Último partido entre ambos: 18/03/26 - Chivas 5-0 León - Liga MX

Últimos 5 partidos

León Chivas Cruz Azul 2-1 León Chivas 4-2 Atlante León 1-1 Toluca 24/10/26 Monterrey 0-1 Chivas Tigres 0-2 León 20/10/26 Necax 0-1 Chivas León 3-5 América 17/10/26 Chivas 1-1 Tigres Puebla 1-1 León 09/10/26 Atlas 1-1 Chivaa

¿Cómo ver el León vs Chivas por Televisión y Streaming online?

Países Canal TV / Streaming Online Estados Unidos ViX México FOX One

Últimas noticias de León

Los Panzas Verdes sufrieron una nueva derrota en el Apertura 2026 después de caer 2-1 ante Cruz Azul en la Ciudad de México, un resultado que complica su panorama en la recta final de la fase regular y aumenta la presión de cara a sus últimos dos compromisos del torneo.

La clasificación a la Liguilla sigue al alcance del conjunto esmeralda, pero tendrá que cerrar fuerte en las dos últimas fechas restantes.

La posible alineación de León (4-1-4-1): Óscar García; Iván Moreno, Jhohan Romaña, Juan Guevara, Sebastián Vegas; Daniel Arcila, Fernando Beltrán, Rodrigo Echeverría; Alfonso Alvarado, Ismael Díaz, Edgar Guerra.

Últimas noticias de Chivas

Ocho futbolistas de Chivas fueron considerados por el tricolor Sub-20 para la Fecha FIFA de noviembre, en la que el combinado nacional realizará una gira de preparación por Chile como parte de su proceso formativo.

Los Rojiblancos elegidos por Alex Diego son Sebastián Liceaga, Leonel Calderón, Carlos Hernández, Yohan Orozco, Diego Covarrubias, Gael García, Samir Inda y Hugo Camberos, quienes tendrán la oportunidad de representar a México.

La posible alineación de Chivas (3-4-2-1): Raúl Rangel; Daniel Aguirre, Diego Campillo, Bryan González; Richard Ledezma, Brian Gutiérrez, Fernando González, Leonel Calderón; Roberto Alvarado, Efraín Álvarez; Ángel Sepúlveda.

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