Lesión de Lisandro Martínez: ¿qué tiene y cuánto tiempo estará de baja con el Manchester United?

Están siendo unos días de auténtica montaña rusa para Lisandro Martínez: Tras la derrota del martes pasado en la UEFA Champions League ante el Atlético de Madrid, el defensa del Manchester United criticó abiertamente a la alta dirección del club y al director deportivo, Jason Wilcox.

Este artículo fue publicado originalmente en SI FC

Primero publicó un comunicado en sus redes sociales tratando de aclarar sus palabras, y más tarde compartió otro en el que explicaba que había mantenido una "conversación muy positiva" con la cúpula directiva y el entrenador, Michael Carrick. Ante las informaciones que apuntaban a una sanción formal en forma de multa, el asunto se dio por zanjado cuando Carrick compareció ante la prensa el viernes.

El domingo, Martínez fue titular en el empate 1-1 contra el Leeds United en Elland Road, pero solo pudo disputar la primera mitad; fue sustituido durante el descanso. Los Diablos Rojos, que ya contaban con la baja de Ayden Heaven por enfermedad, parecieron pasar a jugar con una defensa de tres centrales tras la entrada de Noussair Mazraoui, quien regresaba al equipo, en lugar de Martínez.

¿Qué lesión tiene Lisandro Martínez?

Leeds United v Manchester United - Premier League 2026/27 | Zohaib Alam/GettyImages

Posteriormente, Carrick señaló que Martínez había "sentido un poco el muslo". Al parecer, se ha optado por no correr riesgos con un jugador que ha sufrido lesiones de forma recurrente desde su llegada al club procedente del Ajax en el verano de 2022. En sus primeros cuatro años con el United, ha disputado 110 partidos en todas las competiciones, un promedio de menos de 28 por temporada, mientras que, según estimaciones de Transfermarkt, el internacional argentino ha permanecido de baja un total de 632 días durante ese periodo.

Carrick no ofreció más detalles sobre el estado de Martínez; se espera una actualización al respecto cuando el entrenador del United vuelva a comparecer ante los medios este martes, en la antesala del encuentro de UEFA Champions League que se disputará el miércoles contra el Como, a orillas del famoso lago en el norte de Italia.

¿Cuándo regresará Lisandro Martínez al Manchester United?

Leeds United v Manchester United - Premier League - Elland Road | Annabel Lee-Ellis - PA Images/GettyImages

Sin más información por el momento, no está claro cuándo podría volver Martínez al terreno de juego. Un problema menor, que está siendo gestionado con cautela, podría requerir solo un breve periodo de baja; parece poco razonable esperar que juegue contra el Como tan poco tiempo después de haber tenido que abandonar el campo frente al Leeds.

En el mejor de los casos, su participación en ese encuentro sería dudosa, aunque podría estar disponible para el partido contra el Bournemouth, cuando se reanude la actividad de la Premier League este domingo.

Un problema más grave podría prolongarse durante semanas o, en el peor de los escenarios, incluso meses. No obstante, a juzgar por la evaluación inicial de Carrick, esto parece poco probable.

El hecho es que el United necesita a Martínez. El joven Heaven, el central zurdo que figura como recambio en la plantilla, no estará de baja mucho tiempo, pero su presencia ante el Como también es una incógnita.

Leny Yoro tampoco estará disponible contra el Como, debido a la tarjeta roja que recibió frente al Atlético de Madrid. Harry Maguire disputó los 90 minutos completos contra el Leeds, pero en la capital española solo participó como suplente, como parte de la gestión de su carga de trabajo a sus 33 años. Es posible que Carrick no tenga más remedio que alinear al veterano en dos partidos consecutivos. Por su parte, Matthijs de Ligt ha regresado al banquillo tras una ausencia de 11 meses debido a problemas de espalda, aunque todavía no ha tenido minutos de juego.

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