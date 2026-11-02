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Sports Illustrated

Lesionados y sancionados del Barcelona para enfrentarse al Aston Villa

Flick recibe a los ingleses con seis bajas, cinco de ellas en defensa
Daniel Szwarc|
FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27
FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | Pedro Salado/GettyImages

El Barcelona recibe este martes 3 de noviembre al Aston Villa por la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League. El conjunto de Hansi Flick llega con el ánimo renovado tras golear 6-1 al Alavés en LaLiga, con dos goles de Raphinha, dos de Lamine Yamal y uno de Fermín López y Anthony Gordon, en una victoria que le permitió dejar atrás su peor semana de la temporada, con las derrotas 4-2 ante el PSG en París y 2-1 ante el Real Madrid en el Clásico.

La enfermería sigue siendo el gran problema del Barcelona, especialmente en defensa. Ante el Alavés, Flick tuvo que armar una zaga de emergencia, con Frenkie de Jong como central, y el propio técnico reconoció que el objetivo es sobrevivir a los dos partidos que quedan antes del parón de selecciones. Aunque algunos de los lesionados evolucionan bien, el cuerpo técnico no piensa correr riesgos con ninguno.

Lesionados del Barcelona vs Aston Villa

Xavi Espart es la baja más reciente. El joven defensor sufrió una lesión en la sindesmosis del tobillo derecho durante el Clásico tras una acción con Aurélien Tchouaméni. El club estimó su baja en unas siete semanas, por lo que no volverá hasta mediados de diciembre.

Jules Koundé sigue siendo duda. El francés continúa recuperándose del esguince en el tobillo izquierdo que sufrió ante el Betis y que le hizo perderse los partidos ante el PSG, el Real Madrid y el Alavés. No está descartado, pero se seguirá su evolución hasta último momento.

Jules Kounde
FC Barcelona v Atlético de Madrid - Copa Del Rey | Alex Caparros/GettyImages

Andreas Christensen se encuentra cada vez más cerca de volver. Ya en la fase final de la recuperación de su rotura del recto anterior del cuádriceps izquierdo sufrido ante el Sevilla, Flick aclaró que no van a correr riesgos, por lo que lo más probable es que no llegue a tiempo ante el Aston Villa y apunte a la visita al Atlético de Madrid del fin de semana.

Eric García, por su parte, sigue de baja por la lesión muscular en el recto anterior del muslo derecho que sufrió ante el Betis y, en el mejor de los casos, podría reaparecer en el Metropolitano.

A estas ausencias se suman las de Dani Olmo, que se lesionó el aductor izquierdo ante el PSG y estará aproximadamente un mes de baja, y Roony Bardghji, que continúa con la recuperación de la rotura del ligamento cruzado anterior que sufrió en la pretemporada.

Jugador

Lesión

Estado

Fecha estimada de regreso

Xavi Espart

Tobillo derecho

Descartado

Mediados diciembre 2026

Jules Koundé

Esguince en el tobillo izquierdo

En duda

Incierta

Andreas Christensen

Rotura en el recto anterior del cuádriceps izquierdo

En duda

7 de noviembre

Eric García

Recto anterior del muslo derecho

Descartado

Noviembre 2026

Dani Olmo

Aductor izquierdo

Descartado

Finales de noviembre 2026

Roony Bardghji

Rotura del ligamento cruzado anterior

Descartado

Mayo 2027

Suspendidos del Barcelona vs Aston Villa

El Barcelona no cuenta con jugadores suspendidos para el encuentro ante el Aston Villa.

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Published | Modified
Daniel Szwarc
DANIEL SZWARC

Daniel Szwarc es redactor de Sports Illustrated Fútbol. Licenciado en Administración, su verdadera pasión siempre es el fútbol y la vive como hincha de River Plate. Con 13 años en medios digitales y más de 12.000 artículos escritos, también dirigió la sección de Deportes del diario español Hércules.