Lesionados y sancionados del Barcelona para enfrentarse al Aston Villa
El Barcelona recibe este martes 3 de noviembre al Aston Villa por la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League. El conjunto de Hansi Flick llega con el ánimo renovado tras golear 6-1 al Alavés en LaLiga, con dos goles de Raphinha, dos de Lamine Yamal y uno de Fermín López y Anthony Gordon, en una victoria que le permitió dejar atrás su peor semana de la temporada, con las derrotas 4-2 ante el PSG en París y 2-1 ante el Real Madrid en el Clásico.
La enfermería sigue siendo el gran problema del Barcelona, especialmente en defensa. Ante el Alavés, Flick tuvo que armar una zaga de emergencia, con Frenkie de Jong como central, y el propio técnico reconoció que el objetivo es sobrevivir a los dos partidos que quedan antes del parón de selecciones. Aunque algunos de los lesionados evolucionan bien, el cuerpo técnico no piensa correr riesgos con ninguno.
Lesionados del Barcelona vs Aston Villa
Xavi Espart es la baja más reciente. El joven defensor sufrió una lesión en la sindesmosis del tobillo derecho durante el Clásico tras una acción con Aurélien Tchouaméni. El club estimó su baja en unas siete semanas, por lo que no volverá hasta mediados de diciembre.
Jules Koundé sigue siendo duda. El francés continúa recuperándose del esguince en el tobillo izquierdo que sufrió ante el Betis y que le hizo perderse los partidos ante el PSG, el Real Madrid y el Alavés. No está descartado, pero se seguirá su evolución hasta último momento.
Andreas Christensen se encuentra cada vez más cerca de volver. Ya en la fase final de la recuperación de su rotura del recto anterior del cuádriceps izquierdo sufrido ante el Sevilla, Flick aclaró que no van a correr riesgos, por lo que lo más probable es que no llegue a tiempo ante el Aston Villa y apunte a la visita al Atlético de Madrid del fin de semana.
Eric García, por su parte, sigue de baja por la lesión muscular en el recto anterior del muslo derecho que sufrió ante el Betis y, en el mejor de los casos, podría reaparecer en el Metropolitano.
A estas ausencias se suman las de Dani Olmo, que se lesionó el aductor izquierdo ante el PSG y estará aproximadamente un mes de baja, y Roony Bardghji, que continúa con la recuperación de la rotura del ligamento cruzado anterior que sufrió en la pretemporada.
Jugador
Lesión
Estado
Fecha estimada de regreso
Xavi Espart
Tobillo derecho
Descartado
Mediados diciembre 2026
Jules Koundé
Esguince en el tobillo izquierdo
En duda
Incierta
Andreas Christensen
Rotura en el recto anterior del cuádriceps izquierdo
En duda
7 de noviembre
Eric García
Recto anterior del muslo derecho
Descartado
Noviembre 2026
Dani Olmo
Aductor izquierdo
Descartado
Finales de noviembre 2026
Roony Bardghji
Rotura del ligamento cruzado anterior
Descartado
Mayo 2027
Suspendidos del Barcelona vs Aston Villa
El Barcelona no cuenta con jugadores suspendidos para el encuentro ante el Aston Villa.
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Daniel Szwarc es redactor de Sports Illustrated Fútbol. Licenciado en Administración, su verdadera pasión siempre es el fútbol y la vive como hincha de River Plate. Con 13 años en medios digitales y más de 12.000 artículos escritos, también dirigió la sección de Deportes del diario español Hércules.