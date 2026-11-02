Lesionados y sancionados del Barcelona para enfrentarse al Aston Villa

El Barcelona recibe este martes 3 de noviembre al Aston Villa por la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League. El conjunto de Hansi Flick llega con el ánimo renovado tras golear 6-1 al Alavés en LaLiga, con dos goles de Raphinha, dos de Lamine Yamal y uno de Fermín López y Anthony Gordon, en una victoria que le permitió dejar atrás su peor semana de la temporada, con las derrotas 4-2 ante el PSG en París y 2-1 ante el Real Madrid en el Clásico.

La enfermería sigue siendo el gran problema del Barcelona, especialmente en defensa. Ante el Alavés, Flick tuvo que armar una zaga de emergencia, con Frenkie de Jong como central, y el propio técnico reconoció que el objetivo es sobrevivir a los dos partidos que quedan antes del parón de selecciones. Aunque algunos de los lesionados evolucionan bien, el cuerpo técnico no piensa correr riesgos con ninguno.

Lesionados del Barcelona vs Aston Villa

Xavi Espart es la baja más reciente. El joven defensor sufrió una lesión en la sindesmosis del tobillo derecho durante el Clásico tras una acción con Aurélien Tchouaméni. El club estimó su baja en unas siete semanas, por lo que no volverá hasta mediados de diciembre.

Jules Koundé sigue siendo duda. El francés continúa recuperándose del esguince en el tobillo izquierdo que sufrió ante el Betis y que le hizo perderse los partidos ante el PSG, el Real Madrid y el Alavés. No está descartado, pero se seguirá su evolución hasta último momento.

FC Barcelona v Atlético de Madrid - Copa Del Rey | Alex Caparros/GettyImages

Andreas Christensen se encuentra cada vez más cerca de volver. Ya en la fase final de la recuperación de su rotura del recto anterior del cuádriceps izquierdo sufrido ante el Sevilla, Flick aclaró que no van a correr riesgos, por lo que lo más probable es que no llegue a tiempo ante el Aston Villa y apunte a la visita al Atlético de Madrid del fin de semana.

Eric García, por su parte, sigue de baja por la lesión muscular en el recto anterior del muslo derecho que sufrió ante el Betis y, en el mejor de los casos, podría reaparecer en el Metropolitano.

A estas ausencias se suman las de Dani Olmo, que se lesionó el aductor izquierdo ante el PSG y estará aproximadamente un mes de baja, y Roony Bardghji, que continúa con la recuperación de la rotura del ligamento cruzado anterior que sufrió en la pretemporada.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Xavi Espart Tobillo derecho Descartado Mediados diciembre 2026 Jules Koundé Esguince en el tobillo izquierdo En duda Incierta Andreas Christensen Rotura en el recto anterior del cuádriceps izquierdo En duda 7 de noviembre Eric García Recto anterior del muslo derecho Descartado Noviembre 2026 Dani Olmo Aductor izquierdo Descartado Finales de noviembre 2026 Roony Bardghji Rotura del ligamento cruzado anterior Descartado Mayo 2027

Suspendidos del Barcelona vs Aston Villa

El Barcelona no cuenta con jugadores suspendidos para el encuentro ante el Aston Villa.

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