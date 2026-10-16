Lesionados y sancionados del Barcelona para enfrentarse al Betis

El Barcelona visita este sábado 17 de octubre al Betis por la novena fecha de LaLiga 2026/27. El conjunto de Hansi Flick llega imparable: el martes remontó y goleó 4-1 al Galatasaray en Estambul por la Champions League y suma diez victorias en diez partidos oficiales en la temporada. Es líder de LaLiga con 24 puntos y puede firmar el mejor arranque liguero de la historia del club.

Enfrente estará un Betis en gran momento: es tercero con 19 unidades, goleó 5-2 a Osasuna y viene de remontarle 3-2 al Porto en la Champions.

El duelo en Sevilla es el segundo de una seguidilla exigente para el Barcelona, que el próximo miércoles viajará a París para medirse con el PSG y luego recibirá al Real Madrid. Por eso la vuelta de dos piezas importantes llega en el mejor momento posible.

Lesionados del Barcelona vs Betis

Raphinha es la gran noticia de la semana. El delantero brasileño, goleador del equipo y máximo artillero de LaLiga con 12 goles regresó de la concentración de Brasil con un pequeño edema muscular en el isquiotibial derecho y fue preservado ante Getafe y Galatasaray. El jueves volvió a completar un entrenamiento con sus compañeros tras varios días de trabajo individual y su objetivo es reaparecer ante el Betis, aunque sea ocupando un lugar entre los suplentes.

Frenkie de Jong también está cada vez más cerca. Ya recuperado de la lesión en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha que sufrió en el Mundial, lleva alrededor de una semana entrenándose con el grupo. Todavía no tiene el alta médica, pero el propio cuerpo técnico había señalado el partido ante el Betis como posible fecha de regreso.

FC Barcelona v CA Osasuna - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Pedri y Eric García, por su parte, terminaron tocados ante el Galatasaray. El mediocampista con molestias en el abdominal y el defensor con una contusión en la tibia. De todas formas, ninguno de los dos problemas reviste gravedad y ambos estarán disponibles en Sevilla.

Andreas Christensen sigue de baja por la rotura en el recto anterior del cuádriceps izquierdo que sufrió en el triunfo ante el Sevilla y su regreso se espera para noviembre. Roony Bardghji, por su parte, continúa con la recuperación de la rotura del ligamento cruzado anterior que sufrió a comienzos de agosto y no volverá hasta mayo de 2027.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Raphinha Edema muscular en el muslo derecho En duda Podría estar ante Betis Frenkie de Jong Lesión en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha En duda Podría estar ante Betis Andreas Christensen Rotura en el recto anterior del cuádriceps izquierdo Descartado Noviembre 2026 Roony Bardghji Rotura del ligamento cruzado anterior Descartado Mayo 2027

Suspendidos del Barcelona vs Betis

El Barcelona no cuenta con jugadores suspendidos para el encuentro ante el Betis.

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