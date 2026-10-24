Lesionados y sancionados del Clásico entre el Barcelona y el Real Madrid

El Barcelona recibe este domingo 25 de octubre al Real Madrid en el primer Clásico de la temporada. El conjunto de Hansi Flick llega como líder con puntaje perfecto en el campeonato, nueve victorias en nueve partidos, la última un 5-2 ante el Betis en La Cartuja. Sin embargo, el martes sufrió su primera derrota del curso al caer 4-2 ante el PSG en el Parque de los Príncipes por Champions League.

Los de Mourinho visitan el Camp Nou con el viento a favor: golearon 4-1 al Sevilla en LaLiga y 4-1 al Leipzig en Champions, llegando a cuatro victorias consecutivas en todas las competencias tras caer en el derbi ante el Atlético. En LaLiga marcha seis puntos por detrás de su rival, por lo que una victoria a domicilio será decisiva en la pelea por el título.

El partido llega con realidades muy distintas en las enfermerías. El Barcelona sumó varias bajas en la última semana, sobre todo en defensa, y Flick deberá improvisar una zaga con poco margen de maniobra. Del lado merengue las ausencias son de larga data, pero la ausencia de Vini por suspensión puede ser crucial.

Lesionados del Barcelona vs Real Madrid

Dani Olmo es la baja más reciente. El mediocampista sufrió una lesión en el aductor izquierdo tras un golpe con un rival durante la derrota ante el PSG, en el partido en el que cumplía 100 encuentros con la camiseta azulgrana. Estará aproximadamente un mes de baja.

Eric García tampoco estará. El defensor sufrió una lesión muscular en el recto anterior del muslo derecho en el triunfo ante el Betis y tiene una baja estimada de entre tres y cuatro semanas. Jules Koundé se lesionó en el mismo partido, con un esguince en el tobillo izquierdo, y se perdió el viaje a París. Aunque se trata de un esguince leve y el francés trabaja contra reloj para llegar, el viernes volvió a entrenarse al margen del grupo. Su presencia está prácticamente descartada.

FBL-EUR-C1-PSG-BARCELONA | FRANCK FIFE/GettyImages

A estas ausencias se suman las de Andreas Christensen, quien continúa con la recuperación de la rotura en el recto anterior del cuádriceps izquierdo y de Roony Bardghji, afectado por rotura del ligamento cruzado anterior y fuera de las canchas al menos hasta mayo de 2027.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Dani Olmo Lesión en el aductor izquierdo Descartado Finales de noviembre Eric Garcia Lesión en el recto anterior del muslo derecho Descartado Mediados de noviembre Jules Koundé Esguince en el tobillo izquierdo En duda Incierta Andreas Christensen Rotura en el recto anterior del cuádriceps izquierdo Descartado Mediados de noviembre Roony Bardghji Rotura del ligamento cruzado anterior Descartado Mayo 2027

Suspendidos del Barcelona vs Real Madrid

El Barcelona no cuenta con jugadores suspendidos para el encuentro ante el Real Madrid.

Lesionados del Real Madrid vs Barcelona

La buena noticia para Mourinho es Éder Militão. Tras casi seis meses fuera por la lesión en el bíceps femoral que sufrió en abril, el central brasileño volvió a una convocatoria ante el Sevilla y repitió en la lista ante el Leipzig, por lo que estará a disposición para el Clásico.

Ferland Mendy es el que más cerca está de volver entre los lesionados de larga data. El lateral francés, operado en mayo del tendón del recto femoral de la pierna derecha, ya se entrena con el grupo, pero todavía no tiene el visto bueno para regresar a la competición y no volverá antes de mediados de noviembre.

Real Madrid training session ahead of Champions Leage match against RB Leipzig | Anadolu/GettyImages

Rodrygo sigue con la recuperación de la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha y el club apunta a tenerlo de vuelta a comienzos de 2027. Raúl Asencio, por su parte, continúa trabajando al margen del grupo tras la operación del 1 de octubre por una fractura por estrés en la tibia derecha.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Ferland Mendy Lesión en el tendón del recto femoral Descartado Mediados de noviembre 2026 Rodrygo Rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo Descartado Enero 2027 Raúl Asencio Fractura por estrés en la tibia Descartado Enero 2027

Suspendidos del Real Madrid vs Barcelona

Real Madrid V Villarreal Cf - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Vinícius Júnior no podrá jugar el Clásico. El brasileño fue expulsado con roja directa ante el Villarreal por tirarle del pelo a Saliba, y el Comité de Competición lo sancionó con cuatro partidos de LaLiga por conducta violenta. El duelo en el Camp Nou será el segundo de esos cuatro.