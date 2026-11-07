Lesionados y sancionados del partido entre el Atlético de Madrid y el Barcelona

El Atlético de Madrid recibe este domingo 8 de noviembre al Barcelona por la decimosegunda fecha de LaLiga 2026/27. Se trata de un duelo directo por el liderato en el último partido antes del parón de selecciones.

El conjunto de Diego Simeone llega segundo a dos puntos del Barça, aunque viene de caer 2-0 ante el Bayern Múnich en la Champions League. Los azulgranas, en cambio, llegan con el ánimo en alza tras dejar atrás las derrotas ante Real Madrid y PSG con goleadas sobre Alavés y Aston Villa.

En las enfermerías, las realidades son diametralmente opuestas. Simeone recuperó en la última semana a tres piezas importantes del mediocampo y tiene una sola baja confirmad, mientras que Flick sigue con la defensa diezmada y sumó una ausencia de peso tras el partido ante el Aston Villa.

Lesionados del Atlético de Madrid vs Barcelona

Cristian Romero es la única baja del Atlético. El central argentino había superado una distensión muscular que lo tuvo dos partidos fuera y volvió a la convocatoria ante el Levante, aunque no sumó minutos pese a que Simeone lo había probado en el once titular. Después no volvió a entrenarse, se quedó fuera de la lista ante el Bayern y tampoco estará ante el Barcelona. Con el parón de por medio, encadenará más de un mes sin jugar.

Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2 | Angel Martinez/GettyImages

Su ausencia pesa: con el Cuti como titular, el Atlético ganó seis de siete partidos, mientras que sin él solo ganó dos de los últimos cuatro.

La buena noticia para el Cholo es la recuperación de algunos jugadores. Johnny Cardoso ya está de vuelta tras la lesión muscular que lo mantuvo fuera varios partidos y puede entrar en la convocatoria. Koke reapareció ante el Bayern después de perderse cinco partidos por una lesión muscular, y Morten Hjulmand vuelve a estar a disposición luego de cumplir sanción en Champions.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Cristian Romero Muscular Descartado Fines de noviembre

Suspendidos del Atlético de Madrid vs Barcelona

El Atlético de Madrid no cuenta con jugadores suspendidos para el encuentro ante el Barcelona.

Lesionados del Barcelona vs Atlético de Madrid

Rodri es la baja más reciente. El ex-City pidió el cambio al final del primer tiempo ante el Aston Villa por molestias en la parte posterior del muslo derecho. Las pruebas confirmaron una pequeña lesión en el bíceps femoral derecho y el club estimó su baja en unas cuatro semanas, por lo que también se perderá los compromisos con la selección española.

Jules Koundé tampoco estará. El francés sigue sin poder sumarse al resto del plantel por el esguince en el tobillo izquierdo que sufrió ante el Betis y su presencia en el Metropolitano está prácticamente descartada. Xavi Espart, que sufrió una lesión en la sindesmosis del tobillo derecho en el Clásico, no volverá hasta mediados de diciembre.

FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4 | NurPhoto/GettyImages

La buenas noticias para Flick llegan con Eric García y Andreas Christensen, que el viernes volvieron a entrenarse con el grupo. Las sensaciones son positivas y la intención es que completen la última sesión del sábado para entrar en la convocatoria.

A estas ausencias se suman las de Dani Olmo, que sigue recuperándose de la lesión en el aductor izquierdo que sufrió ante el PSG, y Roony Bardghji, que continúa con la recuperación de la rotura del ligamento cruzado anterior.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Rodri Lesión en el bíceps femoral derecho Descartado Principios de diciembre 2026 Jules Koundé Esguince en el tobillo izquierdo Descartado Después del parón de selecciones Xavi Espart Lesión en la sindesmosis del tobillo derecho Descartado Mediados de diciembre Eric García Lesión en el recto anterior del muslo derecho En duda Podría entrar en la convocatoria Andreas Christensen Rotura en el recto anterior del cuádriceps izquierdo En duda Podría entrar en la convocatoria Dani Olmo Lesión en el aductor izquierdo Descartado Finales de noviembre Roony Bardghji Rotura del ligamento cruzado anterior Descartado Mayo 2027

Suspendidos del Barcelona vs Atlético de Madrid

El Barcelona no cuenta con jugadores suspendidos para el encuentro ante el Atlético de Madrid.