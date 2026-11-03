Lesionados y sancionados del Real Madrid para enfrentarse al AEK

El Real Madrid viaja hasta Atenas para enfrentar este miércoles 4 de noviembre al AEK en la Allwyn Arena por la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League.

El conjunto de José Mourinho atraviesa su mejor momento de la temporada: suma seis victorias consecutivas en todas las competiciones, entre ellas el triunfo 2-1 ante el Barcelona en el Clásico y el 3-0 al Racing de Santander del último domingo. En Europa tiene puntaje perfecto tras vencer al Inter, la Roma y el Leipzig, con un Kylian Mbappé que lleva tres goles en tres partidos de Champions.

El AEK, en cambio, atraviesa turbulencias. Perdió sus dos últimos partidos y, en la Champions, solo suma los tres puntos del triunfo ante el LASK en el debut, para luego caer ante el Shakhtar y el Manchester City.

En lo físico, el panorama del Real Madrid es alentador. El equipo no sumó lesiones nuevas en los últimos partidos y llega con casi todo el plantel a disposición.

Lesionados del Real Madrid vs AEK

Federico Valverde es la buena noticia de la semana. El uruguayo sintió molestias en la zona posterior del muslo derecho durante el Clásico y fue preservado ante el Racing. Las pruebas descartaron una lesión muscular de gravedad y el lunes volvió a entrenarse con el grupo de forma progresiva. Vuelve a estar a disposición de Mourinho.

FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | Antonio Villalba/GettyImages

Ferland Mendy no viajará a Atenas, y no solo por su lesión. El lateral francés sigue con la recuperación de la lesión en el tendón del recto femoral que lo tiene fuera desde mayo y, aunque ya se entrena con sus compañeros, todavía no tiene el alta. Además, Mourinho lo dejó fuera de la lista de inscritos para la fase de liga de la Champions, por lo que no podrá jugar en el torneo europeo hasta que el club pueda modificar esa lista.

El resto de la enfermería mantiene sus plazos largos. Rodrygo continúa con la recuperación de la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha, con la intención de volver a comienzos de 2027. Raúl Asencio, por su parte, sigue con la rehabilitación tras la operación del 1° de octubre por una fractura por estrés en la tibia derecha.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Ferland Mendy Lesión en el tendón del recto femoral Descartado Incierta Rodrygo Rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo Descartado Principios de 2027 Raúl Asencio Fractura por estrés en la tibia Descartado Principios de 2027

Suspendidos del Real Madrid vs AEK

El Real Madrid no cuenta con jugadores suspendidos para el encuentro ante el AEK. Vinícius Júnior, que cumple una sanción de cuatro partidos en LaLiga, está habilitado para jugar en la Champions y podría ser titular en Atenas, como ya ocurrió ante el Leipzig.

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