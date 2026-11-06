Lesionados y sancionados del Real Madrid para enfrentarse al Valencia
El Real Madrid visita este sábado 7 de noviembre al Valencia en Mestalla por la duodécima fecha de LaLiga 2026/27. Será el último partido antes del parón de selecciones.
El conjunto dirigido por José Mourinho llega encendido, con seis victorias seguidas en todas las competiciones, la última lograda el miércoles en Atenas, de forma agónica y remontando ante el AEK.
En LaLiga es tercero, a tres puntos del liderato, después de ganarle al Barcelona en el Clásico y golear 3-0 al Racing de Santander. Este sábado enfrente estará un Valencia que llega con una semana completa de descanso y con el impulso de la victoria ante el Elche en la última fecha.
El panorama físico del Real Madrid es cada vez más alentador. El equipo no sumó lesiones en Grecia y el DT recuperó a dos piezas importantes para el tramo final antes del parón.
Lesionados del Real Madrid vs Valencia
Ferland Mendy es la gran incógnita. El lateral francés se recupera de la lesión en el tendón del recto femoral que lo tiene fuera de las canchas desde mayo y ya se entrena con el grupo, pero su regreso a la competición sigue pendiente. El cuerpo técnico no quiere apurar los plazos y lo más probable es que siga esperando, sobre todo con el parón de selecciones tan cerca.
Rodrygo sigue con la recuperación de la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha, con la intención de volver a principios de 2027. Raúl Asencio, por su parte, continúa la rehabilitación tras la operación del 1 de octubre por una fractura por estrés en la tibia derecha y todavía no tiene el alta médica.
Federico Valverde superó las molestias en el isquiotibial derecho que lo dejaron fuera ante el Racing, reapareció en Atenas y marcó el gol del triunfo. Aurélien Tchouaméni y Arda Güler no viajaron a Grecia, pero no tienen ninguna lesión y jugarán en Mestalla. Éder Militão, titular ante el AEK, también está disponible.
Jugador
Lesión
Estado
Fecha estimada de regreso
Ferland Mendy
Lesión en el tendón del recto femoral
En duda
Incierta
Rodrygo
Rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo
Descartado
Principios de 2027
Raúl Asencio
Fractura por estrés en la tibia
Descartado
Principios de 2027
Suspendidos del Real Madrid vs Valencia
Vinícius Júnior no podrá jugar en Mestalla. El brasileño fue expulsado ante el Villarreal por tirarle del pelo a Nathan Saliba y el Comité de Competición lo sancionó con cuatro partidos de LaLiga. Ya se perdió los encuentros ante el Sevilla, el Barcelona y el Racing, por lo que el del sábado será el último y podrá reaparecer tras el parón ante Celta.
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Daniel Szwarc es redactor de Sports Illustrated Fútbol. Licenciado en Administración, su verdadera pasión siempre es el fútbol y la vive como hincha de River Plate. Con 13 años en medios digitales y más de 12.000 artículos escritos, también dirigió la sección de Deportes del diario español Hércules.