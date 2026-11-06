Lesionados y sancionados del Real Madrid para enfrentarse al Valencia

El Real Madrid visita este sábado 7 de noviembre al Valencia en Mestalla por la duodécima fecha de LaLiga 2026/27. Será el último partido antes del parón de selecciones.

El conjunto dirigido por José Mourinho llega encendido, con seis victorias seguidas en todas las competiciones, la última lograda el miércoles en Atenas, de forma agónica y remontando ante el AEK.

En LaLiga es tercero, a tres puntos del liderato, después de ganarle al Barcelona en el Clásico y golear 3-0 al Racing de Santander. Este sábado enfrente estará un Valencia que llega con una semana completa de descanso y con el impulso de la victoria ante el Elche en la última fecha.

El panorama físico del Real Madrid es cada vez más alentador. El equipo no sumó lesiones en Grecia y el DT recuperó a dos piezas importantes para el tramo final antes del parón.

Lesionados del Real Madrid vs Valencia

Ferland Mendy es la gran incógnita. El lateral francés se recupera de la lesión en el tendón del recto femoral que lo tiene fuera de las canchas desde mayo y ya se entrena con el grupo, pero su regreso a la competición sigue pendiente. El cuerpo técnico no quiere apurar los plazos y lo más probable es que siga esperando, sobre todo con el parón de selecciones tan cerca.

Real Madrid Training Session | David S. Bustamante/GettyImages

Rodrygo sigue con la recuperación de la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha, con la intención de volver a principios de 2027. Raúl Asencio, por su parte, continúa la rehabilitación tras la operación del 1 de octubre por una fractura por estrés en la tibia derecha y todavía no tiene el alta médica.

Federico Valverde superó las molestias en el isquiotibial derecho que lo dejaron fuera ante el Racing, reapareció en Atenas y marcó el gol del triunfo. Aurélien Tchouaméni y Arda Güler no viajaron a Grecia, pero no tienen ninguna lesión y jugarán en Mestalla. Éder Militão, titular ante el AEK, también está disponible.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Ferland Mendy Lesión en el tendón del recto femoral En duda Incierta Rodrygo Rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo Descartado Principios de 2027 Raúl Asencio Fractura por estrés en la tibia Descartado Principios de 2027

Suspendidos del Real Madrid vs Valencia

Real Madrid V Villarreal Cf - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Vinícius Júnior no podrá jugar en Mestalla. El brasileño fue expulsado ante el Villarreal por tirarle del pelo a Nathan Saliba y el Comité de Competición lo sancionó con cuatro partidos de LaLiga. Ya se perdió los encuentros ante el Sevilla, el Barcelona y el Racing, por lo que el del sábado será el último y podrá reaparecer tras el parón ante Celta.

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