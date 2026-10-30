Lesionados y suspendidos de Chivas para enfrentarse a Atlante

Todo listo para la antepenúltima fecha de la fase regular del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, el Club Deportivo Guadalajara se cruzará al Atlante en la correspondiente Jornada 15 este sábado 31 de octubre a las 21:07 horas (Estados Unidos) y 19:07 horas (México).

El cuadro tapatío llega tras su victoria frente a la Pandilla por la mínima diferencia a domicilio. Por su parte, los azulgranas vienen de perder también por la mínima diferencia ante el Atlético de San Luis.

Por lo tanto, les compartimos a los jugadores lesionados y suspendidos del conjunto rojiblanco para medirse a los Potros de Hierro.

Lesionados de Chivas para enfrentarse a Atlante

Chivas tiene a varios elementos cuestionables | Jim Sabo/ISI Photos/GettyImages

El conjunto rojiblanco sigue presentando varios jugadores en proceso de recuperación de sus respectivas lesiones: Miguel Gómez, José Castillo, Luis Romo, Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda.

Miguel Gómez recayó en su lesión y volvió a sentir molestias musculares, por lo que no fue incluido en la convocatoria del juego ante la Pandilla.

José Castillo ya se encuentra en la etapa final de su recuperación y está cerca de completar su proceso de rehabilitación, por lo que es posible que pueda estar en la banca ante los azulgranas.

Luis Romo continúa con su proceso de recuperación y su regreso dependerá de su evolución física y de la valoración del cuerpo médico, hay posibilidad de que vuelva ante los Potros.

Brian Gutiérrez está en la etapa final de su recuperación y también apunta a volver este fin de semana. Ángel Sepúlveda presentó molestias físicas desde hace una semana y será duda.

Suspendidos del Chivas para enfrentarse a Atlante

Gabriel Milito tendrá equipo completo | Azael Rodriguez/GettyImages

Gabriel Milito sigue sin poder disponer de su plantel completo debido a las lesiones de varios de sus futbolistas, por lo que ha tenido que adaptarse a los constantes cambios en su alineación.

Para esta jornada no contará con ningún jugador sancionado por acumulación de tarjetas amarillas o expulsión.

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